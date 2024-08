Una mamma imita le ginnaste in salotto, i suoi bimbi le danno un oro: “Anche dopo la maternità si può essere atlete”

video suggerito

Piroette in salotto, saluto alla giuria composta dal marito e dai figli, salti e capriole il tutto su due cuscini staccati dalla struttura del divano del salotto e posizionati davanti al tappeto. Così Breanne Allarie, una mamma canadese, ha voluto dimostrare a se stessa e ai followers, che anche dopo la gravidanza si può essere ottime atlete.

"Ho guardato i giochi olimpici e ho pensato: posso farlo ancora" ha spiegato alle pagine di Today.com.

Il video della mamma ex ginnasta

Un video divertente quello che su Instagram ha pubblicato Breamme Allarie, che, come scrive nella didascalia del post, in passato è stata una ginnasta.

Guardare le Olimpiadi, per chi, come lei, è stato un ex atleta, è un modo per rivivere la bellezza dei movimenti che richiedevano tanto sacrificio. Così dopo aver visto la nazionale cimentarsi nel corpo libero, ha deciso di riprovare anche lei.

“Ho praticato ginnastica per 14 anni, in maniera agonistica e da piccola il mio sogno erano proprio le Olimpiadi, crescendo ho dovuto rinunciarvi per un infortunio, decidendo per lo studio, il lavoro e la famiglia” ha spiegato alle pagine di Today.com.

Tutte le attenzioni che i suoi bimbi di 4 e 6 anni richiedono e le gravidanze che hanno modificato il suo corpo, sono stati per lei dei deterrenti a ricominciare a fare sport, ma proprio per questo ha voluto condividere un contenuto grazie al quale i suoi followers capissero che si può tornare ad amare il proprio corpo dopo la gravidanza e che quel corpo è sempre in grado di fare grandi cose.

Alcuni utenti l’hanno criticata, tra chi l’accusa di mettere in atto mosse troppo pericolose per il salotto di casa e chi l’attacca per le sue forme morbide.

“Io voglio che guardandomi, con il costume da bagno che ho indossato e il mio corpo che racconta delle gravidanze vissute, le donne sappiano che si può tornare ad amarsi e a fare sport dopo la gravidanza” ha detto alle pagine di Today.com.

La giovane donna nel video si è fatta filmare dal marito, che ha cercato di fermarla quando lei ha annuncaito di voler fare un salto molto pericoloso. A fine video ovviamente il verdetto è stato della giuria più severa, quella composta dai suoi figli, che non le ha attribuito un punteggio ma direttamente la medaglia: “Oro mamma” dice uno dei due.

I benefici dell’attività fisica nel post partum

L’associazione americana di ostetrici e ginecologi raccomanda di riprendere l’attività sportiva dopo il parto, ascoltando le esigenze del proprio corpo e facendosi consigliare l’attività su misura da un esperto soprattutto se si ha subito un parto traumatico o un taglio cesareo.

“Si consigliano 20-30 minuti al giorno di attività fisica semplice che rafforzi i muscoli degli arti superiori e inferiori, un'attività anche moderata se il corpo lo permette o se si è stati atleti agonisti” si legge dal sito dell'associazione americana.

Tra i benefici dello sport dopo la gravidanza vi sono:

Rafforza e tonifica i muscoli addominali, molto sollecitati durante la gestazione e il parto

Fa sentire più energici

Può aiutare a prevenire la depressione post-partum

Favorisce un sonno più ristoratore e prolungato

Rende meno stressati

Aiuta a migliorare il rapporto con il proprio corpo e velocizza la perdita del peso accumulato durante la gravidanza