Una maestra partorisce nel bagno della scuola, grazie all’aiuto dei colleghi: “Mia figlia Isabella ora sta bene” In Texas una maestra di sostegno ha dato alla luce prematuramente nel bagno della scuola la sua piccola Isabella, sostenuta dalla preside e da tutto il corpo docenti. Ora sulla porta del bagno svetta la scritta “Travaglio e parto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Una storia a lieto fine, ma che ha dello straordinario, quella avvenuta nei bagni delle maestre della scuola elementare Cunningham di Wichita Falls, in Texas. Qui una docente alla trentesima settimana di gravidanza ha dato alla luce improvvisamente e prematuramente il suo bambino, nato pesando appena più di un kg.

“Sono fiera del mio corpo docenti, hanno fatto tutti un lavoro di squadra eccellente, non si sono fatti prendere dal panico e così hanno accolto tra le loro braccia una nuova vita” ha raccontato in un video esplicativo dell’accaduto, pubblicato sulla pagina Facebook della scuola, la preside Amy Simmons.

La storia della maestra che ha partorito nei bagni della scuola

Era una comune giornata di scuola in Texas, i bambini erano nelle loro aule, le maestre pronte a fare lezione fino a che Paige Lockstedt, una maestra di sostegno, si è sentita poco bene. La collega in aula con lei ha avvisato la preside, che le ha raccomandato di andare subito dal suo medico di fiducia, ma non c’è stato il tempo per farlo.

“Preside, venga subito in bagno, la maestra Paige ha rotto le acque”, così Amy Simmons afferma di essere stata avvisata di ciò che stava accadendo. Arrivata in bagno ha visto la maestra Paige con le gambe in equilibrio sul wc, intenta a spingere.

Tutte le maestre si sono attivate, spiegano nel video, qualcuna è rimasta nelle aule per tranquillizzare gli studenti, l’infermiera della scuola è accorsa verso i bagni con una sedia a rotelle e ha subito chiamato il 911. Un’ostetrica è rimasta al telefono con il gruppo di insegnanti tutto il tempo, mentre arrivavano i soccorsi.

Un’insegnante della scuola, nel video, ha detto che proprio mentre stavano spostando la maestra Paige sulla sedia a rotelle, per trasportarla fuori dalla scuola in attesa dei soccorsi lei ha gridato: “Oh, sta arrivando”. La maestra Strain, che nel frattempo aveva preso dei rotoli di carta per asciugare il sudore della futura mamma, ha allungato le braccia appena in tempo per prendere al volo la piccola Isabella, che così è nata proprio nel bagno della scuola elementare dove insegna la sua mamma.

La maestra Strain ha dato qualche dolce pacca alla piccola, in modo che iniziasse a piangere e dunque a respirare. Isabella, che pesava davvero poco, vista la nascita prematura, è stata avvolta nella carta, asciugata e tenuta al caldo, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno osservato la scena esterrefatti ed emozionati.

“Il team di insegnanti, dopo aver dato alla luce una bimba, e aver mangiato un po’ di cioccolato per riprendersi, è tornato al lavoro come se nulla fosse tra lezioni mattutine, pranzo insieme agli studenti e riunioni pomeridiane” ha spiegato nel video la preside.

Isabella ora si trova in ospedale per recuperare i chili mancanti, ma sta bene, come la sua mamma, che pochi giorni dopo il parto, scrive Today.com, è tornata per pranzare a scuola con i colleghi.

Ora, sulla porta del bagno dove la maestra Paige ha partorito svetta un cartello viola con una scritta “Travaglio e parto”, per ricordare il lieto evento. Un’altra maestra incinta, rivela nel video su Facebook la preside Simmons, si è già prenotata per il suo parto. “È un modo divertente per ricordare un giorno speciale, che dopo attimi di sgomento ha visto una grande collaborazione tra maestre, per dare alla luce una nuova vita” ha detto la preside, che ora si chiede se la piccola, una volta cresciuta, frequenterà proprio la scuola elementare in cui è nata.