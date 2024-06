video suggerito

Un papà su TikTok: “Ecco cosa direbbe mio figlio di 2 anni se fosse lui ad avere un podcast” Tyler Champagne è un papà trentaduenne che ha dato vita su TikTok e Instagram a dei contenuti in cui finge di essere il suo bambino di 2 anni, che dà consigli di vita motivazionali a tutti gli altri bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Un papà è diventato virale sui social grazie ad una serie di video molto divertenti in cui si cimenta in un podcast motivazionale in cui immagina cosa direbbe suo figlio di appena 2 anni, se si trovasse davanti al microfono. Sulla scia del cartone animato “Baby boss” o del film “Senti chi parla”, il 32enne da poco padre, stufo di vedere nel suo feed solo video motivazionali dedicati agli adulti, ha deciso di mettere al centro i bambini.

“Il mio feed è davvero pieno di podcast motivazionali in cui adulti e genitori dicono le cose più assurde, prendendosi tremendamente sul serio” ha detto il giovane papà Tyler Champagne a Today.com.

Con i suoi contenuti per TikTok e Instagram ha quindi iniziato una rivoluzione nel mondo dei guru della genitorialità online, mettendosi dalla parte dei bambini, e dando voce al loro mondo fatto di capricci, rigurgiti, tutine colorate, gridolini e gesti incomprensibili agli adulti, ma a cui Tyler è riuscito a dare un significato.

Il podcast dei bambini

Si chiama “Il podcast motivazionale del bambino” la serie di video in cui il giovane papà Tyler Champagne racconta in maniera ironica, su Instagram e TikTok cosa direbbe suo figlio se si trovasse dall’altra parte del microfono.

Il primo video diventato virale e arrivato a 22 milioni di persone era sul sonno, Tyler, nelle vesti di suo figlio diceva: “Io non dormo, il sonno è per le persone anziane, come i miei genitori. Io rimango sveglio così posso fare un gran caos, che da addormentato non riuscirei a fare”.

Mentre le sue parole risuonano, una musica drammatica le accompagna in sottofondo, dando a loro la giusta dignità e serietà. Il papà continua poi ironizzando sulla capacità del suo bebè di dormire solo in auto.

Nei video successivi Tyler rende il proprio bambino, che impersona, un nutrizionista: “Tu cosa mangi a colazione? Io questa mattina ho solo leccato un acino d’uva, dopo tutto mangiare è un’enorme perdita di tempo, io non ho bisogno di cibo”.

Non solo il piccolo di 2 anni, grazie al suo papà, diventa anche un personal trainer: “Sai cosa puoi fare? Porta la tua bicicletta nel punto più distante possibile, poi rifiutati di salirci su e obbliga i tuoi genitori a trasportarla fino a casa. Bravo, stai diventando il suo personal trainer”.

Altri contenuti ironici, simpatizzano invece sui malanni stagionali e sulla capacità dei bambini di attaccare in maniera silente, i propri virus a tutta la famiglia: “Io non mi ammalo, divento io stesso la malattia”.

Tyler non dimentica di raccontare le difficoltà che i genitori incontrano nel vestire i propri figli che si dimenano per togliersi quella maglietta che a loro proprio non piace o fanno il possibile per indossare le proprie scarpette al contrario. “Io non penso che la mia scarpa si trovi sul piede sbagliato, piuttosto il mondo forse è al contrario” oppure “I vestiti sono come delle prigioni, 27mila anni fa nessuno indossava la maglietta di topolino, perché la dovrei farlo io?”.

In ultimo un contenuto sulle liti tra fratelli: “Ti do un consiglio, se ti nasce un nuovo fratello, infilagli nella testa un giocattolo, ricorda che dalla pressione nascono i diamanti e la botta alla testa lo renderà un gran lavoratore”.

Il giovane papà ora su TikTok, visto il successo di questi podcast si è dato ad una nuova serie in cui con tanto di bavaglino finge di essere proprio suo figlio, legato sul seggiolone.