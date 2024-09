Trova la figlia dormire in una posizione assurda e chiede consiglio ai social: “Devo chiamare un esorcista?”

video suggerito

Immaginate di aprire la porta della cameretta di vostra figlia, volgere lo sguardo verso il letto dove dorme la bambina e trovarla immobile, addormentata, ma con la testa ritta e reclinata all'indietro, come se fosse intenta a guardare il soffitto. Questa scena, che non sfigurerebbe in un film horror su demoni e possessioni, è ciò che Allie, una madre americana, vede ogni sera nella stanza della figlia.

A mostrare la bizzarra posizione assunta dalla piccola durante il sonno è stata la stessa Allie, che in un video postato su TikTok ha condiviso con i suoi follower la curiosa abitudine notturna della bambina, attirando milioni di visualizzazioni e una pioggia di commenti.

"Mi serve un prete?"

Nel video, Audrey, la figlia di Allie, viene ripresa mentre dorme con la testa reclinata all’indietro, invece che appoggiata sul cuscino. La musica di sottofondo aggiunge un tono sinistro alla scena, anche se a smorzare il tutto ci ha pensato la didascalia scritta dalla mamma.

"Qualcun altro ha figli che ogni tanto alzano con la testa nel sonno in questo modo o devo chiamare un prete?" ha chiesto divertita Allie, che in un'intervista per il sito di Newsweek ha raccontato di aver notato per la prima volta questa strana abitudine una mattina per caso, mentre si stava preparando per uscire.

Notando la testa della piccola reclinata in quel modo, Allie si era limitata a riposizionare la testa delicatamente sul cuscino, anche se l'episodio l'aveva un po' turbata.

"La prima volta mi sono spaventata, ma da allora mi sono abituata e di solito la rimetto semplicemente a dormire sul cuscino" ha spiegato la donna.

Stranezza o problemi nel sonno?

Il video ha suscitato un enorme interesse sui social, accumulando oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti che, oltre scherzare sulla strana postura della bambina, hanno anche spinto Allie – che aveva pubblicato il video solo per gioco – a porsi qualche domanda sulla salute della filia.

Molti dei commenti hanno infatti di verificare se la bambina soffrisse di apnea notturna, un disturbo del sonno che può causare interruzioni momentanee della respirazione durante il sonno e che, in alcuni casi, si manifesta con posizioni insolite come quella mostrata nel video.

Allie ha infatti confessato che, dopo aver letto i commenti, ha deciso di approfondire la questione, prenotando una visita con uno specialista in otorinolaringoiatria.

"Non ci avevo mai pensato prima, ma in effetti ha senso" ha dichiarato la madre che, dopo le segnalazioni degli utenti, si è effettivamente informata su una condizione che sul lungo periodo può anche comportare complicanze come problemi cardiaci e respiratori.

Ora, mentre attende con ansia l'appuntamento per ottenere delle risposte, Allie continua a rispondere ai molti utenti di TikTok che continuano a chiedere aggiornamenti sulla situazione di Audrey, curiosi di sapere se dietro alla sua insolita posizione di sonno si nasconda effettivamente un problema medico.