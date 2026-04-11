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Su TikTok i genitori gridano il nome “Jessica” per fermare i capricci: il motivo è l’effetto sorpresa

Un nuovo trend su TikTok come pronunciare improvvisamente il nome “Jessica” sembri calmare i capricci dei bambini. In realtà, il trucco cela un meccanismo psicologico ben definito e alcuni esperti consigliano di non farci troppo affidamento.
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A cura di Niccolò De Rosa
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Un bambino piange a dirotto. Si dispera per qualche motivo che il genitore non riesce bene a capire. A nulla valgono i tentativi dell'adulto di confortarlo, il piccolo continua a piangere. All'improvviso, però, la mamma o il papà pronuncia un nome che, come un incantesimo, riporta subito la calma e tranquillizza il piccolo. Il nome in questione è "Jessica" e, stando al copione che continua a ripetersi nei video virali su TikTok, sembra incredibilmente in grado di fermare qualsiasi capriccio. Dietro questo trend non c'è però nulla di magico, ma una dinamica psicologica ben precisa.

Perché "Jessica" ferma i capricci: come funziona il trucco

Il principio alla base è quello della distrazione improvvisa, o pattern interrupt. Durante un capriccio, soprattutto nei bambini piccoli, l'attenzione è completamente assorbita dall'emozione negativa: frustrazione, rabbia o tristezza. Inserire uno stimolo inatteso, come un nome fuori contesto, interrompe questo ciclo e porta il piccolo a interrompere lo sfogo emotivo.

Il cervello del bambino, di fronte a qualcosa di inaspettato, reagisce immediatamente con una sorta di "pausa", come se si attivasse un campanello interno che chiede: "Cosa sta succedendo?". In quel momento di esitazione, l'intensità emotiva si abbassa e si crea uno spazio in cui il bambino può calmarsi. Non è insomma il nome "Jessica" a funzionare, ma il fattore sorpresa. I bambini, infatti, sono naturalmente attratti da ciò che è insolito o imprevedibile. Sentire un genitore nominare qualcuno che non è presente li spinge a interrompere il pianto per orientarsi e capire. Qualsiasi parola insolita o frase fuori contesto può ottenere un effetto simile, proprio perché rompe la continuità della crisi.

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Rispetto ad altre strategie comuni, come offrire un gioco o uno snack per far smettere il pianto, questo approccio ha il vantaggio di non introdurre un meccanismo di ricompensa. In questo modo si evita di rinforzare il comportamento del capriccio come mezzo per ottenere qualcosa. Secondo gli addetti ai lavori, però, non mancano le criticità.

I limiti del trucco

"La parola chiave è neutro. Funziona perché è sorprendente, non perché sia ​​spaventoso o minaccioso", ha spiegato su TikTok Willough Jenkins, psichiatra specializzata in infanzia che da tempo utilizza i social per fare divulgazione soprattutto riguardo a trend come questo. "Nel momento in cui il bambino si sente allarmato o confuso da ciò che state facendo, avete però aggiunto paura a un sistema nervoso già sovraccarico. Non è una vittoria. Anzi, peggiora la situazione". Per alcuni bimbi, soprattutto i più sensibili o quelli che faticano a gestire l'imprevedibilità, un'interruzione brusca può risultare disorientante anziché calmante.

Come spiegato da Willough, i piccoli poi si abituano facilmente e il trucchetto perde rapidamente di efficacia proprio perché viene a ridursi l'elemento di sorpresa. In più, distrarre non equivale a regolare le emozioni e un bambino può smettere di piangere senza aver davvero elaborato ciò che stava provando, perdendo così una preziosa occasione di apprendimento emotivo.

In altre parole, tecniche come quella di "Jessica" possono essere utili per spegnere l'escalation nel momento più critico, ma devono essere seguite da un momento di connessione. Gestire il capriccio con pazienza, validando le emozioni e provando a offrire rassicurazione rimane il modo migliore per affrontare queste piccole crisi e permettere al bambino di sviluppare e rafforzare competenze emotive nel tempo.

@drwilloughjenkins

#duet with @Krislyn #toddlermom TikTok is teaching parents to yell “Jessica” at their toddlers mid-meltdown. And honestly, there’s some real science behind why it works. What parents are accidentally stumbling onto is called a pattern interrupt. A toddler in a meltdown has a brain completely locked in an emotional loop, and an unexpected neutral stimulus can break that cycle and create a window for redirection. The key word is neutral. It works because it’s surprising, not because it’s scary or threatening. The moment your child feels alarmed or confused by what you’re doing, you have added fear to an already overwhelmed nervous system. That is not a win. That makes it worse. And here’s what nobody in these videos is saying: this stops working fast. Children habituate quickly. Once Jessica is familiar, the novelty is gone and so is the effect. It is one tool for one moment, not a parenting strategy. There are so many versions of this on TikTok. The dad who suddenly starts singing and acting silly and watches his toddler dissolve into giggles is doing the exact same thing, just with humor and connection as the interrupt. The mechanism is identical. The delivery is warmer. My personal favorite is taking them outside. Get down to their level. Touch some bark together. Listen for birds. That is a pattern interrupt too, just one that also shifts the nervous system through nature, curiosity, and connection. Tantrums are developmentally normal. Your toddler is supposed to have big feelings they do not yet have the brain wiring to manage. Your job is not to shut those feelings down. It is to help them move through safely. Validating emotions and teaching skills to manage are the most important but sometimes having a tool of distraction is needed (we’ve all been there!) so it’s a yellow flag – a tool to have but for occasional use only. Follow for more and drop your question below. I read them and your question might be the next one I answer.#parentingadvice #jessicatrend #toddler

♬ Tchaikovsky "Dance of the Reed Flutes"(1257471) – kzy

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