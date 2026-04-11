Su TikTok i genitori gridano il nome “Jessica” per fermare i capricci: il motivo è l’effetto sorpresa

Un bambino piange a dirotto. Si dispera per qualche motivo che il genitore non riesce bene a capire. A nulla valgono i tentativi dell'adulto di confortarlo, il piccolo continua a piangere. All'improvviso, però, la mamma o il papà pronuncia un nome che, come un incantesimo, riporta subito la calma e tranquillizza il piccolo. Il nome in questione è "Jessica" e, stando al copione che continua a ripetersi nei video virali su TikTok, sembra incredibilmente in grado di fermare qualsiasi capriccio. Dietro questo trend non c'è però nulla di magico, ma una dinamica psicologica ben precisa.

Perché "Jessica" ferma i capricci: come funziona il trucco

Il principio alla base è quello della distrazione improvvisa, o pattern interrupt. Durante un capriccio, soprattutto nei bambini piccoli, l'attenzione è completamente assorbita dall'emozione negativa: frustrazione, rabbia o tristezza. Inserire uno stimolo inatteso, come un nome fuori contesto, interrompe questo ciclo e porta il piccolo a interrompere lo sfogo emotivo.

Il cervello del bambino, di fronte a qualcosa di inaspettato, reagisce immediatamente con una sorta di "pausa", come se si attivasse un campanello interno che chiede: "Cosa sta succedendo?". In quel momento di esitazione, l'intensità emotiva si abbassa e si crea uno spazio in cui il bambino può calmarsi. Non è insomma il nome "Jessica" a funzionare, ma il fattore sorpresa. I bambini, infatti, sono naturalmente attratti da ciò che è insolito o imprevedibile. Sentire un genitore nominare qualcuno che non è presente li spinge a interrompere il pianto per orientarsi e capire. Qualsiasi parola insolita o frase fuori contesto può ottenere un effetto simile, proprio perché rompe la continuità della crisi.

Rispetto ad altre strategie comuni, come offrire un gioco o uno snack per far smettere il pianto, questo approccio ha il vantaggio di non introdurre un meccanismo di ricompensa. In questo modo si evita di rinforzare il comportamento del capriccio come mezzo per ottenere qualcosa. Secondo gli addetti ai lavori, però, non mancano le criticità.

I limiti del trucco

"La parola chiave è neutro. Funziona perché è sorprendente, non perché sia ​​spaventoso o minaccioso", ha spiegato su TikTok Willough Jenkins, psichiatra specializzata in infanzia che da tempo utilizza i social per fare divulgazione soprattutto riguardo a trend come questo. "Nel momento in cui il bambino si sente allarmato o confuso da ciò che state facendo, avete però aggiunto paura a un sistema nervoso già sovraccarico. Non è una vittoria. Anzi, peggiora la situazione". Per alcuni bimbi, soprattutto i più sensibili o quelli che faticano a gestire l'imprevedibilità, un'interruzione brusca può risultare disorientante anziché calmante.

Come spiegato da Willough, i piccoli poi si abituano facilmente e il trucchetto perde rapidamente di efficacia proprio perché viene a ridursi l'elemento di sorpresa. In più, distrarre non equivale a regolare le emozioni e un bambino può smettere di piangere senza aver davvero elaborato ciò che stava provando, perdendo così una preziosa occasione di apprendimento emotivo.

In altre parole, tecniche come quella di "Jessica" possono essere utili per spegnere l'escalation nel momento più critico, ma devono essere seguite da un momento di connessione. Gestire il capriccio con pazienza, validando le emozioni e provando a offrire rassicurazione rimane il modo migliore per affrontare queste piccole crisi e permettere al bambino di sviluppare e rafforzare competenze emotive nel tempo.