video suggerito

“State attenti ai costumi da bagno da sirena per le bambine”: l’ammonimento di un papà Un papà americano ha raccontato un episodio spiacevole e spaventoso che ha coinvolto una delle sue figlie, amante dei costumi da bagno a forma di coda da sirena. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Cinque estati fa ad un papà del New Jersey e alla sua bambina di soli 5 anni è accaduto un evento spiacevole e difficile da dimenticare, che l'uomo ripropone attraverso il suo profilo di X ogni anno, per lanciare un monito ai genitori. "Questi costumi da bagno sono pericolosi, perché in acqua diventano un impedimento, bloccando completamente le gambe delle vostre bambine".

L'episodio spiacevole e il monito ai genitori

Era il 28 giugno del 2020 quando le figlie di Adam Lisberg, un papà del New Jersey di due bambine che allora avevano 5 e 7 anni, stavano nuotando nella piscina sfoggiando il loro costume da sirenette. Era il terzo costume di quel tipo che le due bambine, amanti delle sirene, sfoggiavano, avendo avuto negli anni altri indumenti di quel tipo che a furia di utilizzare avevano usurato. "Sapevo benissimo che quel costume, nato per riprodurre la coda della sirena, bloccava le gambe della mia bambina, ma la piscina in cui nuotava era alta appena 60 cm, riusciva a sedersi e rialzarsi da sola all'interno" ha raccontato l'uomo a Today.com, sottolineando che lui e la moglie non perdevano di vista neanche per un secondo le bambine.

Ad un certo punto, però, il loro figlio più piccolo ha iniziato a gridare dalla cucina, che si stava preparando un avocado, spaventati i due sono entrati per assicurarsi che non si facesse del male con il coltello. "È successo tutto in una frazione di secondo, la mia figlia più grande Ruby è entrata in cucina per dire che la sua sorellina minore Annabelle non si muoveva". L'uomo racconta di essersi avvicinato alla figlia e di averla trovata con gli occhi spalancati, incapace di respirare. "Ho iniziato a praticarle il massaggio cardiaco mentre mia moglie chiamava i soccorsi" racconta il papà, spiegando che la bimba si è poi ripresa ed è stata ricoverata in ospedale per due giorni.

I rischi nel costume da bagno a sirena

Quando la bambina si è ripresa ha raccontato al papà la dinamica dell'accaduto, spiegandogli che aveva deciso di fare una capriola in acqua e aveva quindi inserito le sue braccia nella gonna a sirena. Una volta in acqua la piccola ha spiegato di aver cercato di liberarsi ma di non esserci riuscita. È stata la sorellina più piccola ad accorgersi dell'accaduto e a tirare fuori la sorella maggiore dall'acqua, correndo a chiamare la mamma e il papà, dal momento che non riemergeva dopo l'immersione.

Alle pagine di Today.com la pediatra Suzette Oyeku, presso il Children's Hospital di Montefiore nel Bronx, ha spiegato che questa tipologia di costumi è pericolosissima per i bambini, che dovrebbero indossarli non in acqua. "Un costume che limita i movimenti degli arti in acqua, rappresenta un pericolo per la sicurezza dei bambini che devono poter camminare nell'acqua e nuotare liberamente, sempre, altrimenti rischiano l'annegamento".

Il papà ha concluso il suo post su X spiegando che spera di riuscire a spaventare i genitori, perché buttino via questi costumi o non li lascino usare in acqua ai loro bimbi. "Io e mia moglie ci siamo sentiti tremendamente in colpa, per questo raccomandiamo a tutti voi di non fare il nostro errore, per il bene dei vostri figli".