Come spiegare ai bambini che mamma e papà stanno divorziando, secondo gli esperti I divorzi e le separazioni sono all'ordine del giorno e nulla c'entrano con l'affetto che la coppia prova per il proprio bambino. Per questo è importante in maniera molto semplice spiegare ai piccoli perché mamma e papà si stanno separando.

A cura di Sophia Crotti

Secondo gli ultimi dati Istat, relativi all'anno 2023, il numero di coppie che hanno deciso di porre fine al loro matrimonio con una separazione o un divorzio in Italia è stato 162.267, tra loro vi sono anche genitori che si sono trovati a dover spiegare ai loro bambini perché mamma e papà non avrebbero più vissuto sotto lo stesso tetto.

Spiegare ad un bimbo perché dovrà iniziare una nuova routine, divisa tra due case, può essere complesso ma è essenziale perché comprenda che i motivi della separazione dei suoi genitori non c'entrano nulla con l'affetto che questi provano e proveranno per loro. Alcuni psicologi, alle pagine di Parents, hanno spiegato perché sia essenziale trovare le parole per spiegare ai bambini il divorzio, suggerendo ai genitori come fare.

Spiegare ai bambini cosa sia il divorzio

La psicologa Olivia Dreizen Howell, spiega alle pagine di Parents che normalizzare la fine di una relazione sia essenziale a prescindere dal fatto che i genitori si separino. "È importante dire ai bambini che quando due persone si separano si tratta semplicemente di una ristrutturazione del sistema familiare" suggerisce l'esperta, che invita la coppia a non inquadrare mai in modo negativo il divorzio. "Cercate di normalizzarlo davanti ai bambini, facendo loro degli esempi virtuosi di coppie separate o indicando, dati alla mano, quante persone divorziano e perché è importante che ne abbiano la possibilità" spiega Howell.

Non nascondere le proprie emozioni

Per quanto interrompere una relazione sia la scelta giusta per molte famiglie, ciò non significa che il percorso per arrivare a questa consapevolezza sia semplice e privo di sofferenza. A volte i genitori cercano di essere forti per i loro figli e di non crollare mai emotivamente davanti a loro, secondo la dottoressa Tamar Kahane, psicologa familiare, i genitori non dovrebbero mai fingere di non stare male.

"I bimbi vi vedono soffrire ma si confondono se cercate di dimostrare loro il contrario, anzi iniziano a temere di non potersi più fidare dei propri genitori". La psicologa invita i genitori dunque a esprimere i propri sentimenti, spiegandoli sempre ai bambini, questo permetterà ai piccoli di ragionare sull'importanza delle relazioni e di sentirsi sicuri quando sentiranno che la separazione dei loro genitori li fa soffrire, nel manifestare il proprio dispiacere.

Se poi i piccoli si fanno vedere eccessivamente preoccupati per il malessere dei genitori allora è bene spiegare loro che preoccuparsi per la felicità di mamma e papà non è un compito loro. "Va accettato anche il dolore dei bambini, la loro tristezza, confusione e preoccupazione" spiega la psicologa, invitando i genitori a mettersi in ascolto di ciò che i loro figli provano.

Cercare di evitare i conflitti di coppia davanti ai bimbi

Vedere i propri genitori litigare di continuo, soprattutto durante una separazione può portare i piccoli a pensare che il divorzio si traduca proprio con questo atteggiamento conflittuale. "Per i bambini è più complesso gestire i litigi tra mamma e papà, che possono portarli a diventare aggressivi, che non il fatto che la loro relazione sia al capolinea" spiega la psicologa Susan Trotter, invitando i genitori a lasciare i piccoli fuori dai loro conflitti o a litigare in modo sano, facendo sì che anche il litigio sia per loro uno spunto educativo.

L'importanza di una routine sempre identica

Le routine sono estremamente importanti per i bambini, dal momento che in quelle azioni ripetitive e prevedibili i piccoli si ritrovano, sentendosi sicuri e pronti ad affrontare le proprie giornate. Per tanto in un momento delicato e caratterizzato da cambiamenti come un divorzio, è bene mantenere immutate le abitudini dei più piccoli. Inoltre è importante che con entrambi i genitori i bimbi, oltre alle routine, vedano i grandi mantenere con loro lo stesso atteggiamento educativo, per non confondersi e finire per soffrire di più il momento.

Lasciare i sentimenti per l'ex-partner lontani dalle scelte educative per i figli

Non tutte le separazioni e i divorzi sono semplici, ve ne sono alcune segnate da litigi e dissapori continui tra la coppia che si sta distruggendo. La dottoressa Trotter, tuttavia, anche in questo caso, invita la coppia a non prendere mai decisioni dettate dai sentimenti che provano in quel momento per il partner. "No ai premi ai bambini e ai regali volti ad accaparrarsi il loro consenso o alle decisioni in merito alla divisione dei beni dettati da un senso di ripicca" conclude l'esperta a Parents.