video suggerito

“Sono un genitore FAFO, lascio che i miei figli imparino dalle loro azioni”: il video di una mamma Un nuovo stile genitoriale è stato spiegato da una donna su TikTok che ha affermato di essere una mamma FAFO, in grado di lasciare che i propri bimbi vivano la vita senza stress, imparando dalle conseguenze delle proprie azioni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @hey.im.janelle

Ognuno fa il genitore a modo suo, eppure per caratteristiche simili e strategie educative spesso identiche, sono nati tanti e diversi stili genitoriali. Tra genitori elicottero che scrutano i loro bimbi dall'alto e genitori zucchero filato che non riescono mai a dire di no, ci sono anche i genitori FAFO, le cui caratteristiche sono state racconte da Janelle, una mamma che ne ha parlato in un video su TikTok.

Le caratteristiche dei genitori FAFO

Janelle è una mamma che ha raccontato su TikTok la sua esperienza genitoriale. Dopo aver tentato di mettere in atto diversi stili, ha deciso di provare ad essere un genitore FAFO: "Ho praticato la genitorialità autorevole, ma c'è un sotto genere che mi si addice di più si chiama FAFO, sigla che sta per "fregatene e scopri"".

Questo metodo educativo, spiega la donna nel video, si basa sul lasciare che i propri figli vivano una determinata situazione senza ricevere troppe indicazioni, dagli adulti. Il compito di mamme e papà è semplicemente osservarli o assicurarsi che le loro azioni non mettano in pericolo la loro vita e la loro salute, dopo di che i bimbi vanno lasciati agire. In questo modo i piccoli imparano da soli quali sono le conseguenze naturali delle proprie azioni e comprendono come si dovranno comportare d'ora in avanti in una situazione simile.

Leggi anche Quali sono gli stili genitoriali, come riconoscere i tipi di genitore e che effetti hanno sui figli

"Questa settimana ho portato i miei bimbi in campeggio per la prima volta, ci stavamo divertendo, quando ad un certo punto ha iniziato a piovere molto forte. Il mio bimbo ha deciso che nonostante la pioggia per giocare all'aperto lui non avrebbe indossato la giacca, la mia risposta è stata "Ok, non litigherò con te per la tua giacca". La donna ha spiegato di essersi però assicurata che la temperatura non scendesse tanto da diventare pericolosa per il bimbo, e di avergli poi detto che per lei non c'erano problemi.

"Gli ho detto che si sarebbe bagnato e avrebbe dovuto cambiare la maglia dopo e lui mi ha risposto che non ne avrebbe avuto bisogno". Il piccolo è uscito a giocare con gli amici, per poi rientrare, 10 minuti dopo l'inizio della sua corsa sotto la pioggia, lamentando il fastidio provocato dai vestiti bagnati. "Ha deciso da solo, di non mettersi la giacca e poi di rientrare a cambiarsi quando la pioggia era diventata insopportabile". La donna dunque spiega di utilizzare questo metodo in tutte le circostanze che non prevedano un serio rischio per la sicurezza e la salute dei suoi bambini, anche quando i piccoli salgono su un albero, in modo che imparino da soli un metodo per scendere "Se entro un minuto mi rendo conto che non trovano una soluzione e sono in difficoltà allora intervengo" ha rassicurato i suoi followers.

Il parere dell'esperta sullo stile genitoriale FAFO

Il metodo genitoriale è stato commentato alle pagine dell'Huffpost dalla terapista Lianne Terry, che lo ha definito "un ottimo approccio": "Tuttavia è importante ricordare che ogni bambino è diverso ed è importante con ciascuno di loro mettere in atto un approccio personalizzato". L'esperta ha elencato tra i benefici dello stile genitoriale per i più piccoli:

renderli indipendenti

aiutarli ad essere responsabili

permettere loro di trovare strategie per risolvere i problemi

li aiuta a sviluppare la resilienza

Tuttavia, secondo la dott.ssa Lianne Terry esistono anche dei rischi collegati a questo stile genitoriale, primo tra tutti un forte stress emotivo che il piccolo potrebbe vivere se non si sente supportato dai genitori. "Bisogna accertarsi che i propri bambini siano pronti a imparare dalle conseguenze delle loro azioni, quando si mette in atto questo metodo".

Il rischio, secondo la dottoressa, è che altrimenti i bimbi vedano la fiducia nei confronti dei loro genitori intaccata dal tentativo di mamme e papà di lasciarli fare. "Questo metodo può avere ripercussioni sull'attaccamento tra genitori e figli, per tanto chiediamoci se i bambini sono davvero pronti" ha concluso l'esperta.