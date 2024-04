video suggerito

Perché i padri separati sono meno autorevoli per i figli: parla l’esperto Una ricerca ha svelato come i ragazzi tendando a considerare la figura paterna molto meno autorevole quando si tratta di un genitore separato. Ne abbiamo parlato con Carlo Foresta, coordinatore dello studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Intervista al Prof. Carlo Foresta Professore di Endocrinologia dell'Università degli Studi di Padova.

In una società dove la figura genitoriale sta attraversando una fase di profondo cambiamento, i genitori separati – e i padri in particolare – sono maggiormente esposti al rischio di perdere autorevolezza agli occhi dei proprio figli.

A riferirlo è uno studio condotto dalla Fondazione Foresta di Padova, Onlus di ricerca biomedica che ormai da anni cerca d'indagare le abitudini e i disagi dei ragazzi per valutare l'impatto sulla salute della fascia più giovane di popolazione.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 4.000 studenti tra i 18 e i 20 anni ai quali stato chiesto di definire la propria percezione del ruolo genitoriale, sia materno che materno, scegliendo tra quattro aggettivi possibili: "amichevole", "autorevole", "indifferente" o "problematico".

I risultati hanno mostrato come in caso di una separazione o un divorzio, sia soprattutto il ruolo paterno ad uscirne depotenziato. Ne abbiamo parlato con Carlo Foresta, professore di Endocrinologia presso l'Università degli Studi di Padova e coordinatore della ricerca

Quali sono stati i principali risultati della ricerca?

In generale abbiamo riscontrato una notevole differenza tra maschi e femmine riguardo il concetto di autorevolezza del padre i maschi sono maggiormente protesi a considerare l’autorevolezza del padre (42%) rispetto alle ragazze (27%), le quali invece appaiono meglio predisposte verso la madre, considerata una figura più amichevole.

Carlo Foresta

Dopotutto, gli stereotipi di genere persistono anche in una generazione tendenzialmente molto attenta a simili questioni, con la madre che resta associata a concetti come la gentilezza o la bellezza, e il padre che continua a incarnare ideali di forza, volontà e potenza.

Come cambia la percezione paterna in base alla situazione familiare?

Una volta analizzate le differenze tra figli di genitori coniugati e separati la situazione cambia nettamente: se infatti il 45% dei figli maschi sembra riconoscere l’autorevolezza dei padri, il dato scende al 23% quando si parla di ragazzi con genitori separati. Lo stesso avviene per le ragazze, con un calo dal 30% al 15%. É un crollo davvero importante che poi si traduce in un aumento dell’indifferenza e della problematicità nei rapporti tra figli e padri. Non ci aspettavamo riscontri di questo tenore, è stato un fulmine a ciel sereno.

Quali possono essere le conseguenze?

Molto spesso il padre separato finisce per svanire dall’ambito della quotidianità familiare, rimanendo solamente colui che provvede al sostentamento e cessando di rappresentare un riferimento al quale rivolgersi per i problemi della vita. Ciò potrebbe portare i ragazzi a risultare mediamente più aggressivi, maggiormente protesi ad una sessualità precoce e non protetta e più esposti a comportamenti nocivi, come il fumo.

Qual è l'identikit del genitore separato medio in Italia?

Oggi i genitori sono mediamente molto più anziani di un tempo: spesso un diciottenne si trova a vivere con un genitore di 55/60 anni. I separati poi hanno più probabilità di crescere figli unici e ciò aggiunge il discorso della solitudine, una condizione che si associa spesso con la necessità di attaccarsi a Internet o una maggiore incidenza nell'utilizzo di psicofarmaci. Tuttavia la ricerca non consente di trarre conclusioni definitive riguardo gli effetti sul medio/lungo periodo della svalutazione di una figura così importante come quella paterna.

