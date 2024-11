video suggerito

Genitore panda: chi è e cosa si può fare per diventarlo I genitori panda cercano d’interferire poco con la vita dei figli per favorirne l’autonomia e accrescerne le consapevolezze. Tale approccio richiede una grande consapevolezza e capacità di equilibrio da parte dei genitori, ma secondo gli esperti può portare a risultati positivi sia sul piano emotivo che su quello pratico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando i genitori pensano al futuro dei loro figli, spesso immaginano giovani adulti indipendenti, capaci di prendere decisioni sagge e di affrontare le sfide della vita senza la supervisione costante degli adulti. Ma come si arriva a quel punto, e qual è il ruolo del genitore nel processo? Alcuni trovano la risposta trasformandosi nei cosiddetti genitori panda, mamme e papà che proprio come il pacioso orsetto asiatico, preferiscono un approccio un po' più passivo (ma pur sempre vigile) nei confronti della crescita dei propri bambini.

La Panda Parenting ("genitorialità del panda") punta infatti a favorire l'autonomia dei figli, limitando al minimo le interferenze per far sì che i piccoli possano imparare da soli a gestire le piccole e grandi sfide della loro quotidianità.

Chi sono i genitori panda?

Contrariamente a un genitore elicottero, sempre attento controllare tutto ciò che fanno i figli, il genitore panda è un modello educativo che pone al centro la fiducia e l’indipendenza del bambino. Questo stile, ideato e reso popolare dalla saggista ed educatrice americana Esther Wojcicki, che nel suo libro How to Raise Successful People incoraggia i genitori a lasciar spazio ai figli per esplorare e imparare dai propri errori.

Leggi anche Chi sono i genitori delfino e perché crescere i figli con la gentilezza non sempre è così facile

I genitori panda non seguono i figli passo dopo passo, ma osservano a distanza, pronti a intervenire solo quando necessario. È un approccio che mira a sviluppare un senso di sicurezza e autonomia nel bambino, puntando su una relazione basata sulla fiducia reciproca.

Le caratteristiche distintive del genitore panda

Molto simile all'approccio dei cosiddetti genitori medusa, la parenting panda è caratterizzata da una serie di tratti specifici che mirano a favorire lo sviluppo cognitivo del bambino e, analogamente ai genitori detti "delfino", riserva grande importanza alla crescita emotiva dei piccoli.

Il papà o la mamma panda, dunque fornisce una guida gentile ai propri figli, offrendo indicazioni e parere senza mai essere invadenti e lasciando che sia il bambino a prendere decisioni in autonomia. In questo modo bambini e ragazzi sono incoraggiati a sperimentare nuove esperienze senza la necessità di un permesso esplicito, sapendo di poter contare sul supporto dei genitori, e anche lo sviluppo della creatività ne trae vantaggio, perché in assenza di troppi binari imposti dall'autorità i bambini hanno maggiore libertà di esplorare idee e soluzioni per i propri problemi, senza dover sentire il peso delle aspettative degli adulti.

Ovviamente, per sostenere un simile stile genitoriale occorre una grande connessione emotiva tra genitore e figlio, dove entrambe le parti si possono fidare l'una dell'altra e le poche regole (ma fondamentali) fissate non vengono mai trasgredite. I figli dei genitori panda infatti non sono selvaggi abbandonati a loro stessi, ma bambini e ragazzi cui sono stati insegnati dei principi basilari di comportamento (rispetto del prossimo, sincerità, dedizione agli impegni presi etc…) e che sulla base di simili valori possono orientare le proprie scelte e assumersi le proprie responsabilità, ovviamente commisurate con la loro età e con la vigile sorveglianza degli adulti che osservano tutto pur mantenendosi a debita distanza.

I vantaggi sia per i figli che per gli stessi genitori

Uno dei principali benefici dell'essere un genitore panda risiede nella capacità di promuovere la resilienza nei figli. Attraverso la possibilità di sbagliare, i bambini apprendono strategie per affrontare le difficoltà, sviluppando fiducia in se stessi e nelle proprie capacità decisionali. La libertà di esplorare il mondo secondo i propri ritmi rafforza l’autonomia e riduce la paura del giudizio. Inoltre, un ambiente in cui la comunicazione è aperta e l'errore non viene punito, ma considerato parte del processo di apprendimento, permette di sviluppare un forte legame emotivo tra genitori e figli.

Quando si parla di panda parenting però, i figli non sono gli unici a trarne vantaggio: anche i genitori trovano una nuova serenità. Questo approccio riduce infatti il carico mentale del controllo costante, liberando mamme e papà dall'ansia di vedere deluse le proprie aspettative nei confronti dei figli. I genitori panda imparano poi a conoscere meglio i propri ragazzi, scoprendo le loro capacità e risorse inaspettate. Insomma l'adozione di una prospettiva più flessibile può davvero favorire la crescita di una relazione empatica e di un clima di rispetto reciproco.

I possibili rischi del panda parenting

Per fare in modo che l'approccio "panda" non prenda la deriva di una genitorialità negligente, mamme e papà devono essere molto chiari a imporre fin dai primi anni di vita alcune regole fondamentali, le quali devono essere poche, chiare e non negoziabili. Il rischio è infatti che i bambini, abituati a una grande libertà, fatichino a comprendere quali comportamenti siano accettabili o meno.

Tenendo il punto su alcuni limiti (come il rispetto degli orari, l'educazione nei confronti del prossimo etc…), il genitore può però evitare di apparire troppo permissivo e generare insicurezze.

Come diventare genitori panda?

Per aiutare i genitori ad abbracciare questa modalità genitoriale, un gruppo di esperti ha recentemente raccolto per il sito Parents alcuni suggerimenti. Tra questi:

Stabilire confini chiari : Definire regole precise e non ambigue aiuta i bambini a comprendere cosa è accettabile e cosa no, mantenendo un senso di sicurezza.

: Definire regole precise e non ambigue aiuta i bambini a comprendere cosa è accettabile e cosa no, mantenendo un senso di sicurezza. Mantenere una comunicazione aperta : È essenziale ascoltare le preoccupazioni e i desideri dei figli, mostrando disponibilità al dialogo.

: È essenziale ascoltare le preoccupazioni e i desideri dei figli, mostrando disponibilità al dialogo. Favorire il problem solving autonomo : Di fronte a una difficoltà, incoraggia il bambino a riflettere su possibili soluzioni, ponendo domande aperte e non suggerendo risposte

: Di fronte a una difficoltà, incoraggia il bambino a riflettere su possibili soluzioni, ponendo domande aperte e non suggerendo risposte Offrire modelli di espressione emotiva : I bambini imparano osservando; mostrare come gestire le emozioni in modo calmo e riflessivo insegna loro a fare altrettanto.

: I bambini imparano osservando; mostrare come gestire le emozioni in modo calmo e riflessivo insegna loro a fare altrettanto. Usare rinforzi positivi: Premiare i comportamenti corretti, anche quando il risultato non è perfetto, stimola la fiducia e la motivazione.

Essere un genitore panda non significa dunque rinunciare al controllo, ma saperlo dosare con saggezza, accompagnando i figli verso l'indipendenza.