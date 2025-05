video suggerito

“Sono cresciuta con 16 fratelli, ecco perché non voglio figli”: lo sfogo di una donna Cresciuta in una famiglia numerosissima Dreya Cociuba è convinta di non volere figli, dal momento che da quando ha 8 anni si è dovuta occupare dell’educazione e della crescita dei suoi tanti fratelli minori. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @dreyamandy

Nella casa d'infanzia di Dreya Cociuba, una donna di 31 anni, non c'era mai un attimo di silenzio, perché oltre a lei sgambettavano tra i corridoi altri 16 fratelli. Essersi dovuta occupare di bambini più piccoli di lei sin dall'infanzia non ha contribuito a convincerla che la scelta giusta sarebbe stata la maternità.

La donna ha rivelato in una serie di video su TikTok perché non desidera diventare mamma e tra le motivazioni date c'è stata anche la sua infanzia, trascorsa tra molti bambini.

"Ho fatto la mamma fin da bambina"

Dreya Cociuba racconta in una serie di video postati sul suo profilo TikTok, di aver sempre saputo, fin da bambina, che da grande non avrebbe voluto essere una mamma. "Ho 16 fratelli, tutti figli della stessa mamma e dello stesso papà e dall'età di 8 anni mi è stato imposto di crescerli". La giovane donna racconta di essersi sentita "adultizzata" fin da bambina, quando andava solo alle elementari e sentiva ricaderle addosso la necessità di prendersi cura dei suoi fratellini. Come ha raccontato a Newsweek lei si è dovuta occupare di 13 dei suoi 16 fratelli, essendo la quarta nata in famiglia. "Non ho fisicamente partorito quei bambini, ma sono stata la loro mamma a tutti gli effetti fino a che a vent'anni ho lasciato casa mia esasperata".

La situazione familiare di Cociuba era molto particolare, i suoi genitori infatti appartenevano a una setta religiosa dalla quale lei è riuscita ad allontanarsi grazie ad anni di terapia. Tuttavia, il trauma vissuto fin da bambina, quando al posto di vivere una vita spensierata, ha avuto su di sé il carico mentale e fisico della genitorialità l'ha convinta che la maternità non avrebbe fatto per lei.

I 10 motivi per cui non vuole essere mamma

Essersi dovuta occupare precocemente dei suoi fratelli non è la sola motivazione che ha portato Cociuba a dirsi sicura di non volere figli. Così ha registrato un video lo scorso 1 aprile, in cui elencava le 10 "futili motivazioni" che la portano tutt'ora a dirsi convinta di non volere dei pargoli nel suo futuro:

Non voglio che il mio corpo cambi

Voglio continuare ad andare in vacanza con il mio partner e rilassarmi davvero

Voglio comprare prodotti per me anche costosi senza sentirmi in colpa

Voglio continuare a comprarmi delle borse firmate e di lusso

Non voglio lasciare il mio lavoro per andare in ospedale

Odio il rumore e so bene che quando un bambino corre per la cassa 24/7 non c'è più quiete

Non voglio rinunciare a nulla o lasciare che mio marito rinunci a qualcosa per un bambino

Non voglio che la relazione con il mio partner cambi

Non voglio fare attività per bambini, né cercarle in giro per la città né pensare a dei lavoretti da fare a casa

Voglio una casa sempre pulita.

Sotto al post sono piovuti diversi commenti quasi tutti di sostegno e positivi, alcune donne hanno spiegato di venir additate come egoiste per non aver voluto figli ma di stare bene così: "Ho 46 anni, zero figli e zero rimpianti" ha detto un'utente. "Grazie per questo video perché se un giorno mia figlia non vorrà figli le auguro di incontrare persone che le raccontino che non è sbagliata per questo" ha invece specificato una mamma.