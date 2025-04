video suggerito

"Le mamme sono convinte che senza figli la vita sia molto più semplice": lo sfogo di una donna single Una donna single e senza figli ha spiegato che a volte le sembra che le sue amiche mamme single diano per scontato che la sua vita è più semplice della loro. "Vi assicuro che anche badare a se stessi in questa società è complesso"

A cura di Sophia Crotti

Credits_ Profilo TikTok di @Angela Gentile

Angela Gentile fa parte di quelle persone che in coppia si definiscono famiglie dink, è una donna single di quasi cinquant'anni che non ha intenzione, anche trovasse un compagno, di avere figli. In un recente video pubblicato dal suo profilo TikTok ha raccontato che le madri che la circondano sembrano aspettarsi che lei sia sempre disponibile a dare loro una mano: "Essere una donna single non significa vivere una vita semplice rispetto a chi è madre, ma aver fatto una scelta diversa nella vita".

Le sfide delle donne single

Secondo Angela Gentile, una donna single per scelta che racconta la sua vita sui social, le donne con figli pensano che la vita di chi decide di non mettere su famiglia sia molto più semplice della loro: "Vorrei che capissero che ogni vita è complessa e ha le sue sfide" ha affermato Gentile in uno dei suoi video su TikTok. La donna spiega di essere ben consapevole delle difficoltà che le mamme single e quelle con un partner affrontano quotidianamente e che sono state proprio queste a convincerle che la genitorialità non avrebbe fatto al caso suo, tuttavia vorrebbe un po' di comprensione, almeno dalle amiche.

"Quando provo a dire che essere una donna single che mantiene una casa in questa particolare situazione economica è difficile, vengo immediatamente zittita da chi mi dice: pensa se avessi anche dei figli" spiega la donna. Nel raccontare le sue difficoltà quotidiane specifica che essersi comprata da sola una casa, una macchina, occuparsi in solitaria delle pulizie, del cibo è sempre una sfida complessa, che non viene meno per il semplice motivo di aver scelto di non avere figli.

Leggi anche La nuova normalità? Negli USA raddoppiano gli adulti che scelgono una vita senza figli

Le aspettative da parte delle madri

Una donna risponde però al suo video dicendole che le mamme single si aspettano aiuto e supporto dalle amiche single e senza figli, ed ecco che Gentile spiega perché questa affermazione sia sbagliata e ingiusta. "Vi assicuro che non è responsabilità delle donne sole e senza figli quella di curarsi che le mamme single abbiano tutto ciò che desiderano, ma è una responsabilità delle madri e dei padri con cui hanno deciso di mettere al mondo quel bambino".

Il discorso della donna può sembrare cinico ma lei ci tiene a specificare che quando può dà una mano a chiunque veda in difficoltà, come è giusto che sia, ma che non riesce ad accettare l'idea che si dia per scontato che le donne single e senza figli debbano aiutare le madri. "Si pensa che dal momento che non abbiamo figli allora siamo piene di energia, da dare agli altri, in realtà siamo molto impegnate a sopravvivere in una società dove nessuno ti aiuta perché sei sola a pagare le bollette". La donna specifica anche che la sua scelta di non avere figli deriva proprio dalla consapevolezza che se li avesse avuti non avrebbe avuto i soldi per crescerli, dunque si domanda se le donne che hanno figli e si aspettano supporto da lei, poi sarebbero in grado di darle lo stesso supporto in cambio.