video suggerito

“Mamme, smettetela di portare i vostri figli maschi nello spogliatoio delle donne”: lo sfogo di un’atleta Safa ha 28 anni ed è stanca di veder gironzolare per gli spogliatoi femminili bambini maschi già in grado di farsi la doccia da soli. “Lede il diritto delle donne ad avere un posto intimo e sicuro in cui cambiarsi” Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @safm63

Ma da che età la presenza di un bambino maschio nello spogliatoio delle donne diventa inappropriata? Capita a tutti i bimbi, dopo un allenamento in palestra o in piscina, di doversi fare la doccia e cambiare nello spogliatoio delle femmine perché accompagnati dalle mamme agli allenamenti. Una donna di nome Safa che frequenta una palestra in cui vi sono anche corsi per bambini ha postato un video su TikTok spiegando che la presenza di bambini ormai troppo grandi la mette molto in imbarazzo quando è il momento di entrare in spogliatoio.

Il video di TikTok sui bambini nello spogliatoio delle femmine

Safa ha 28 anni, l'idea di avere un figlio per lei è ancora molto lontana, eppure è già molto infastidita da un atteggiamento che diverse mamme mettono in atto nella sua palestra. "Vi prego smettetela di portate i vostri bimbi maschi nello spogliatoio delle donne" inizia così il suo sfogo per una pratica che sembra infastidirla e imbarazzarla molto. La donna racconta di veder spesso girare bambini nello spogliatoio femminile e che comprende le esigenze delle madri, ma si interroga su fino a che età sia giusto che i propri bimbi entrino lì dentro.

@safm63 Sick of the entitlement some parents have 😭 let us be adults in peace @davidlloydclubsofficial fix it pls ♬ original sound – safa

"Nella nostra palestra, tra l'altro, c'è lo spogliatoio per le famiglie, pensato proprio per i casi in cui il papà porta in piscina la figlia femmina o la mamma il figlio maschio" specifica la donna. Safa, tuttavia, è riuscita a empatizzare e comprendere la situazione fino al giorno in cui ha deciso di registrare quel video, dopo aver vissuto un episodio alquanto spiacevole. "È entrato un bambino di almeno 6 anni con la sua mamma in spogliatoio e già la situazione era imbarazzante, vista la sua età, in più la donna gli ha specificato di non guardare e indicare i corpi delle altre donne".

Ledere i diritti delle donne fin da bambini

Safa ha precisato anche che nella palestra in cui lei si allena ci sono molte donne arabe che, in conformità con la loro religione e cultura, osservano molto pudore per il loro corpo e che non è giusto ledere al loro diritto di rimanere circondate solo da donne mentre si cambiano. "E se fosse una bambina a entrare nello spogliatoio degli uomini? É inconcepibile vero? Benissimo, allora evitiamo di insegnare ai bambini piccoli che possono ledere la privacy e il diritto delle donne, superando i loro confini".

La sua riflessione ha fatto iniziare un dibattito proseguito nei commenti, qualcuno l'ha accusata di non capire le esigenze dei genitori: "Dimmi che non sei madre senza dirmi che non sei madre", altri invece, seppur genitori, hanno capito. "Ho 4 figli e ti chiedo scusa io per questi genitori che osano portare i loro figli più grandi di quattro anni nello spogliatoio femminile, per me è inconcepibile".

Altre donne l'hanno ringraziata per aver dato voce a una tematica che tocca tutte e Safa ha risposto loro: "Voglio che gli spazi creati per le donne siano sicuri e che nessuna si senta mai più a disagio a spogliarsi in un luogo dove ha il diritto di farlo".