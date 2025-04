Il video della donna incinta che mangia un limone intero: “Follie delle voglie in gravidanza”

video suggerito

Un trend curioso ha conquistato il web, portando a una riflessione sulle strane voglie che spesso accompagnano le donne in gravidanza. La protagonista del video, Greteli de Swardt, ha postato sui social una clip in cui mangia un limone intero, buccia inclusa, con la stessa naturalezza con cui si morde una mela. Un gesto che, per quanto sorprendente, è diventato il punto di partenza per una serie di testimonianze e condivisioni da parte di altre mamme.

Le voglie più strane delle mamme in gravidanza

Chi è stato in attesa di un bambino sa bene che le voglie alimentari possono essere piuttosto imprevedibili. Dalle patatine fritte ai cibi piccanti, non è raro che una futura mamma sviluppi desideri particolari che non avrebbero mai pensato di avere prima. Nel caso di Greteli, il desiderio per un limone intero ha stupito molti.

"Quando non vedi l'ora di tornare a casa per affettarlo, lo mangi come una mela", ha scritto la donna nella didascalia del suo post. A quanto pare però, Greteli non è affatto la prima ad aver maturato una bizzarra passione per gli agrumi più acidi in circolazione. Altri utenti hanno infatti raccontato le proprie esperienze, ricordando improvvise alzatacce nel cuore della notte per divorare arance e limoni (spesso con la buccia) e rievocando sensazioni lisergiche degne di un rave party: "Un giorno mi sono sballata: ho immerso il limone nello zucchero e ho dato un morso di scorza: ero in paradiso!".

Tra i commenti si trovano però anche storie per più "esotiche". Una mamma ha ad esempio ammesso di aver sviluppato durante la gravidanza una passione per il biltong, un tipo di carne secca estremamente piccante tipica dell'Africa meridionale,.

La sorpresa dei "non incinti"

Sebbene queste voglie possano sembrare normali per chi ha vissuto la gravidanza, non tutte le persone sono pronte a capire questi comportamenti. Molti degli utenti che hanno visto il video si sono dichiarati decisamente sorpresi. "Non ho mai visto nulla di simile", ha scritto qualcuno, mentre un altro ha osservato come mangiare la buccia di un limone fosse quasi una follia. "Dimmi che almeno lo hai lavato", ha affermato un altro commentatore.

È giusto seguire le voglie?

Le strane voglie alimentari durante la gravidanza sono spesso oggetto di curiosità, ma rappresentano anche un interessante fenomeno biologico. Molti esperti suggeriscono che questi desideri possano essere legati a carenze nutrizionali o a un modo in cui il corpo cerca di adattarsi alla nuova condizione.

"Un ruolo molto importante è giocato anche dalle modificazioni ormonali della gravidanza, perché gli ormoni cambiano sia il gusto che l’olfatto", aveva spiegato a Fanpage.it in un'intervista per approfondire le cause del fenomeno la dottoressa Anna Franca Cavaliere, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola. Seguirle dunque non espone il feto e la futura madre a grandi pericoli, a patto ovviamente che le voglie non comportino eccessivi aumenti di peso (è il caso delle voglie verso i cibi più calorici) e non riguardino alimenti a rischio per la gravidanza, come il pesce crudo o i salumi non stagionati.