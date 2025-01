video suggerito

La voglia di una mamma diventa virale: “Da quando sono incinta impazzisco per il detersivo per piatti” La donna aveva già sperimentato lo strano desiderio durante le gravidanza precedenti, arrivando ad affinare una tecnica speciale per soddisfare la voglia limitandosi ad annusare il sapone, senza correre il pericolo d’ingerirlo. La pediatra: “Non pensiamo che inalare sia meno pericoloso che toccare” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante la gravidanza, le voglie alimentari sono un fenomeno comune, ma a volte possono assumere forme del tutto inaspettate. È il caso di Yanni, una futura mamma che ha sorpreso i suoi follower sui social mostrando un desiderio piuttosto insolito. Da qualche tempo infatti, la donna ha maturato una vera ossessione per il sapone per i piatti.

Non potendo ovviamente ingerirlo, Yanni si limita a inebriarsi con il suo odore, ma l'abitudine – recentemente rivelata in un video su TikTok – non ha mancato di scatenare i commenti e l'ironia dei frequentatori dei social.

Un'attrazione insolita per il sapone

Yanni, incinta di 30 settimane, ha condiviso su TikTok un video in cui mostra la sua strana passione. Nel filmato si vede versare un brillante detersivo arancione in un bicchiere di vino riempito con acqua e ghiaccio. Dopo aver mescolato il liquido con un cucchiaio, invece di berlo, ne inala profondamente il profumo.

La donna si è detta ben consapevole di dover prestare molta attenzione a questa piccola mania, ma ha spiegato di aver trovato una strategia efficace per soddisfare la sua voglia senza rischi, alternando l’odore del sapone con un sorso di una bevanda ghiacciata per l’illusione di consumare realmente il detersivo.

@yannigiles Yes I craved dish liquid with all 3 pregnancies… yes I do it multiple times a day… yes it goes away after birth and no I won’t stop posting about it 🤷🏽‍♀️🥰 if you don’t want to see it… it cost nothing to keep scrolling or block 👌🏽💚7️⃣ #momsoftiktok #anemic #dishliquid #cravings #pregnanttiktok #asmrsounds ♬ original sound – Yanni

Un fenomeno ripetuto nelle sue gravidanze

L'irresistibile attrazione per il detersivo per piatti non è però un caso isolato per Yanni, la quale ha spiegato di aver provato lo stesso desiderio anche nelle sue precedenti gravidanze, ripetendo questo gesto più volte al giorno. La futura mamma ha però specificato che la voglia scompare dopo il parto e conta anche questa volta accadrà lo stesso.

Il suo video ha attirato l’attenzione di molti utenti, alcuni dei quali temevano che la madre finisse per bersi qualche sorso dell'intruglio profumato, mentre altri hanno confessato di aver vissuto esperienze simili, arrivando a immergere continuamente il naso vicino a flaconi di sapone da bucato o perfino di candeggina.

La sommellier del detersivo

Dalla pubblicazione dei primi video dedicati a questa insolita passione, Yanni ha anche iniziato a ricevere consigli dai follower su alcune "fragranze" da provare, spingendo la creator a inaugurare una sorta di rubrica dedicata all'assaggio olfattivo dei vari detersivi suggeriti dalla community.

La spiegazione scientifica e il consiglio della pediatra

Il desiderio di sostanze non alimentari, come il sapone, è noto come pica, o allotriofagia, un disturbo tutt'altro che raro che può manifestarsi in gravidanza ma anche in altre fasi della vita. Sebbene le cause esatte non siano ancora del tutto chiare, si ipotizza che fattori come i cambiamenti ormonali e alcune carenze nutrizionali possano giocare un ruolo determinante. La condizione è infatti spesso associata all'anemia da carenza di ferro, e anche Yanni ha raccontato di rientrare in questa categoria.

Credits: TikTok/@yannigiles

Per gestire simili situazioni, gli esperti consigliano però di prestare la massima attenzione nell'utilizzo di sostanze non commestibili e di consultare un medico in caso di voglie persistenti e insolite. "Ogni giorno una donna in gravidanza rischia di entrare in contatto con sostanze potenzialmente nocive. Il dato che fa riflettere è che la maggior parte non conosce i rischi dell'esposizione", ha dichiarato a Fanpage.it la pediatra Elena Bozzola, Consigliere del GdS Adolescenza della Società Italiana di Pediatria e Presidente della Onlus "Il bambino e il suo pediatra".

Se da una parte risulta infatti impossibile evitare tutte le sostanze potenzialmente nocive, è importante però almeno a leggere l’etichetta per non esporsi a pericoli inutili. "Non si può pensare che inalare sia meno pericoloso di toccare – conclude Bozzola – È dunque fondamentale prestare attenzione a ciò con cui si viene in contatto, leggere bene le etichette e, in caso di dubbi, chiedere consiglio al proprio medico".