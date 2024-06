video suggerito

Se ti chiami Martina, Alessia, Giulia, Chiara o Sara, questa è la diffusione del tuo nome tra le bimbe di oggi I gusti dei genitori italiani per quanto riguarda i nomi delle bambine sono molto cambiati dal 1999 al 2022, quindi se il tuo nome è Giulia, entrando in una classe oggi probabilmente ne troverai altrettante, ma se è Martina, il nome più scelto nel 1999, scoprirai che oggi è molto raro.

A cura di Sophia Crotti

I gusti dei genitori italiani, in quanto ai nomi per le loro bambine, sono molto cambiati negli anni. Per questo è molto probabile che tra le bimbe delle nuove generazioni non vi sia neanche una Martina, seppur nel lontano 1999 era proprio questo il nome che svettava le classifiche, a rimanere intramontabile è invece Giulia, rimasto fermo alla terza posizione tra i nomi preferiti da mamme e papà italiani.

Vediamo insieme l’andamento e la diffusione nel ventunesimo secolo dei nomi che erano in voga prima degli anni 2000.

Martina

Se il tuo nome è Martina e hai circa 25 anni probabilmente avrai sempre avuto un'omonima durante la tua crescita, sia stato a scuola a sport o a lezione di musica. Questo perché nel 1999 era il nome preferito dei genitori italiani, le cose, però, nel tempo sono molto cambiate e oggi il nome Martina non rientra nemmeno nella top ten dei nomi preferiti dei genitori italiani.

Fonte: ISTAT

Il vero calo drastico delle preferenze dei genitori è iniziato nel 2007 ed è stato inarrestabile fino al 2022, anno in cui sono nate appena 1729 bimbe dal nome Martina.

Alessia

Il nome Alessia, che significa "protettrice" ai genitori italiani non piace più come una volta. Se nel 1999 le bambine nate con il nome Alessia sono state 8491, nel 2022 le piccole non arrivano nemmeno a 900.

Fonte: ISTAT

La diffusione del nome a inizio millennio sembrava destinata ad aumentare dal momento che tra il 1999 e il 2000 le piccole dal nome Alessia sono aumentate di 1000, e invece dal 2001 il nome è stato di anno in anno sempre meno scelto.

Destino molto simile è stato quello della versione maschile del nome "Alessio", che ha goduto di meno successo negli anni 2000 ma che nel 2022 si mantiene ancora sui più di mille nati con questo nome.

Giulia

Il nome Giulia non smette di ispirare i più grandi cantautori di tutti i tempi, dall'omonimo brano di Gianni Togni, a "Dedicato a te" delle Vibrazioni, passando per "Giulia" dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il motivo potrebbe essere proprio che il nome non ha mai stancato i genitori italiani ed è l'unico ad aver superato indenne il passaggio al nuovo millennio.

Fonte: ISTAT

Se nel 1999 erano 8411 le piccole nate con il nome Giulia, classificando così il nome alla terza posizione della top ten dei nomi preferiti dai genitori italiani, ancora nel 2022, 21 anni dopo il nome merita la medaglia di bronzo. Il picco più alto mai raggiunto da Giulia è arrivato nel 2004, quando il nome ha svettato la top ten e sono nate ben 12.246 piccole Giulia.

Ad oggi a causa della denatalità imperante il nome per aggiudicarsi la terza posizione, ha avuto bisogno di appena 4198 bimbe nate nel 2022.

Chiara

Il nome Chiara, che rimanda alla luminosità, seppur dal 1999 al 2022, secondo i dati ISTAT, abbia subito un vorticoso e drastico calo tra le preferenze dei genitori, rimane comunque un nome molto apprezzato.

Fonte: ISTAT

Sono state 2.120 le piccole nate con questo nome nel 2022, un quarto rispetto a quelle nate nel 2000, anno in cui il nome ha raggiunto il picco massimo delle preferenze tra i genitori italiani, posizionandosi infatti al secondo posto.

Sara

Il nome Sara è quello di una celebre figlia d'arte, a cui il papà Pino Daniele nel 1985 dedicò l'omonima canzone, è stato tra i più scelti nei primi anni 2000. Il nome significa "principessa" e nasce nella tradizione biblica.

Fonte: ISTAT

Dal 1999 al 2010 sono sempre stati più di 6000 i genitori che sceglievano questo nome per le loro bambine, le preferenze sono poi precipitate, nel 2011 sono nate 4964 piccole dal nome Sara, quasi 2000 in meno rispetto all'anno precedente e nel 2022 ne sono nate invece appena 1542.