video suggerito

Racconta alle amiche di non riuscire più a badare alla casa da quando è mamma, loro le organizzano una sorpresa Un video diventato virale su TikTok dimostra quanto sia importante per le neo-mamme avere un gruppo di amiche in grado di aiutarle e interpretare il loro malessere. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Profilo TikTok di @gracebeverley

Se esiste un periodo in cui alle donne sembra che tutto il peso della genitorialità ricada su di loro è il post partum, in particolare quei mesi che devono trascorrere da sole, mentre il loro compagno torna al lavoro terminati i suoi 10 giorni di congedo.

Un gruppo di amiche di una neomamma è riuscito, però, a intercettare il malessere della donna, quando durante una chiacchierata ha rivelato loro di stare male in casa sua, attivando una macchina che in breve le ha fatto una delle sorprese più belle e commoventi di sempre, come si evince dal video postato sui social dalle donne.

Il video virale della sorpresa alla neomamma

Il video, postato da Grace Beverley, un'amica della neomamma, si apre con un gruppo di tre donne in viaggio su un treno, indossano tutte un grembiule blu e non hanno borse con loro ma secchi, spolverini e lozioni adatte alle pulizie. In testa hanno un tipico copricapo in cartoncino colorato, che generalmente si indossa alle feste di compleanno dei bambini e, come si evince dalla scritta che compare sul loro profilo di TikTok, si stanno recando a casa di una loro cara amica da poco diventata mamma. La donna, con molta probabilità, è la prima del gruppo a diventare madre, tuttavia le altre la comprendono e si recano da lei: "Quando la tua migliore amica che ha appena avuto un figlio accenna al suo stress nel vedere tutta la casa sottosopra e allora intervieni con tutto il gruppo per darle una mano".

@gracebeverley did people look at me weirdly when I turned up at pilates with a cleaning bucket and a duster? yes. was it worth it? also yes. we love you @Steph 💕💕💕 ♬ You Should Be Dancing – Bee Gees

Il gruppo di amiche fa irruzione nella casa disordinata dell'amica che le aspetta sul divano con il bebè tra le braccia, la sua reazione è estremamente commovente, piange incredula, mentre dondola la sua piccola tra le braccia. Ecco che il gruppo di amiche, travestite da donne delle pulizie, inizia la sua missione, ciascuna occupandosi di una stanza della casa, la prima rassetta la sala, la seconda la camera da letto dei genitori e della piccola, la terza si occupa della cucina. Tra chi spazza, pulisce, asciuga, c'è anche chi decide di montare dei nuovi cassetti per rendere meno disordinato lo spazio dedicato alla piccola. Il tutto mentre la neo-mamma le osserva grata e incredula. Il contenuto è piaciuto tanto al pubblico di TikTok, da convincere il gruppo di amiche a raccontare come sono riuscite a realizzare una sorpresa tanto bella.

Come hanno realizzato la sorpresa alla neomamma

Le amiche, inondate da tantissimo amore da parte degli utenti che hanno visto la sorpresa fatta alla neo-mamma del gruppo, hanno realizzato un ulteriore video in cui hanno spiegato per filo e per segno come hanno realizzato la loro sorpresa.

Le ragazze hanno visto un reel della loro amica, da poco diventata mamma, in cui lei si lamentava del disordine presente in casa sua da quando non riusciva a fare altro che occuparsi della sua bimba. Quegli oggetti in ogni dove avevano il super-potere di farla sentire solo una mamma e non più una donna. Le amiche allora si sono confrontate e hanno creato un gruppo su Whatsapp dal nome "la crew delle pulizie", dove ciascuna di loro si è detta entusiasta all'idea di poter aiutare l'amica.

@gracebeverley Replying to @Steph best believe we told her to sit down every time she tried to get up and help ♬ original sound – grace beverley

Le donne si sono accordate per acquistare tutti gli utensili di cui avevano bisogno e hanno portato alcune sorprese alla neo mamma. Dei fiori freschi, con cui hanno sostituito quelli che la donna aveva nel salotto e una razione di cupcake con la scritta "Milf" e la glassa color rosa. La neomamma ha commentato i contenuti delle amiche ringraziandole infinitamente per il loro gesto d'amore e la loro attenzione in un momento così complesso della sua vita. Di tutta risposta le amiche le hanno detto che la cosa più complessa per loro è stata convincerla a rimanere seduta mentre per una volta erano loro a prendersi cura di lei.