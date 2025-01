“Il medico ha rivelato il sesso del bebè contro la mia volontà”: il racconto di una mamma australiana

video suggerito

Una volta scoperta la gravidanza, oggigiorno molti futuri genitori scelgono di mantenere il sesso del nascituro come una sorpresa da scoprire al momento del parto o durante una festa di Gender Reveal. Si tratta di una decisione personale che può aggiungere un tocco di magia a un momento già unico, tuttavia non sempre è facile tenersi alla larga da spoiler e rivelazioni fortuite.

Lo sa bene Al Sheahan, una donna australiana che dopo la gioia per la scoperta della sua seconda gravidanza ha visto infrangersi il suoi desiderio di riservatezza durante una telefonata con il medico che doveva riferire i risultati di un importante esame.

Una telefonata inaspettata

Sheahan, residente a Melbourne e in attesa di assistere alla nascita del suo bambino, prevista per il mese di luglio, aveva espressamente richiesto al medico di non rivelarle il sesso del nascituro. La telefonata doveva riguardare i risultati del test del DNA fetale, un esame del sangue che verifica eventuali anomalie cromosomiche nel feto. All’inizio della chiamata, Sheahan ha chiarito la sua posizione: "Non voglio sapere il sesso, per favore non dirmelo".

Nonostante questa premessa però, il medico dall'altro capo del telefono ha continuato imperterrito nel suo discorso, forse perché distratto o disturbato da un rumore che gli ha impedito di sentire la richiesta della donna. Così, con il pilota automatico inserito, il dottore ha subito rivelato a Sheahan il sesso del nascituro.

La reazione immediata

Quando il medico ha iniziato a parlare del sesso del bambino, Sheahan ha cercato di fermarlo, e l'uomo, rendendosi conto dell’errore, ha provato a cambiare subito rotta, proseguendo a elencare con il resto dei risultati. Nonostante il tentativo di ignorare quanto accaduto, l’informazione ormai era stata rivelata, lasciando la futura mamma molto delusa per una sorpresa che voleva serbare ancora per qualche tempo.

Un desiderio infranto

Sebbene la notizia più importante fosse il basso rischio di anomalie cromosomiche nel feto evidenziato dall'esame – notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo all'intera famiglia – nel video pubblicato su TikTok Sheahan ha raccontato di essere stata comunque sul punto di piangere, scossa e arrabbiata per quell'incidente. "Penso di essere rimasta sotto shock, perché gli avevo appena chiesto di non dirmelo", ha spiegato la donna che, nonostante l’amarezza, ha deciso di mantenere l’informazione segreta dal marito, dichiarando che, non avendo una preferenza di genere, avrebbe potuto gestire meglio la situazione nei sei mesi restanti.

"Forse è meglio evitare di ricevere i risultati per telefono" ha suggerito Sheahan, invitano i futuri genitori che desiderano mantenere il segreto sul sesso del bambino a considerare un approccio diverso: meglio recarsi dal medico di persona in modo da poter essere più chiari e assicurarsi che la propria volontà venga rispettata.