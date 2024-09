video suggerito

Programmare troppe attività dei figli fa male alla coppia: un sondaggio spiega perché Un recente sondaggio ha dimostrato come l’eccessiva pianificazione dell’agenda familiare rischi di compromettere il rapporto tra i genitori, spesso troppo presi e stanchi per coltivare adeguatamente la relazione. Per uscire da questo loop, gli esperti consigliano un maggiore dialogo, la divisione dei compiti e il mantenimento di periodici momenti di riposo per ricaricare le batterie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il ritorno a scuola, le famiglie riprendono una routine scandita da attività programmate e orari fissi. Anche se questo dovrebbe alleviare la pressione che i genitori hanno vissuto durante l’estate cercando di intrattenere i figli, un nuovo rapporto proveniente dagli Stati Uniti sembrerebbe rivelare una realtà diversa.

Secondo l'azienda Skylight, che vende calendari intelligenti per famiglie, il carico mentale associato all'organizzazione delle attività quotidiane è paragonabile a un vero e proprio lavoro a tempo pieno per i genitori, riducendo così il tempo che le coppie possono dedicare alla loro relazione.

La vita di oggi è troppo stressante per essere pianificata?

Il report, basato su un sondaggio condotto dall'americana Harris Poll su oltre 2000 genitori, evidenzia come i genitori spendano in media 30,4 ore a settimana pianificando e coordinando le attività familiari, quasi quanto un lavoro d'ufficio: gli autori dell'indagine hanno perfino calcolato che se questo carico mentale fosse retribuito come un impiego, i genitori guadagnerebbero circa 60.000 dollari l'anno.

Leggi anche Natalità: secondo un sondaggio un giovane su 4 non farà figli a causa dei problemi economici

Tuttavia, il 61% di essi sostiene che questo impegno assottiglia il tempo trascorso con il partner, e quasi il 25% delle coppie ha fatto ricorso alla terapia per gestire lo stress legato alla pianificazione familiare.

Il problema dell'eccessiva pianificazione – e del conseguente stress – per l'intera famiglia non è certo nuovo, ma continua ad aggravarsi.

Un precedente rapporto (commissionato dalla LEGO) del 2023 indicava che oltre la metà dei genitori riteneva che i propri figli passassero più tempo in attività basate sul rendimento, come scuola o sport, a scapito del gioco non strutturato. Nell'agosto 2024 poi, il Surgeon General degli Stati Uniti ha poi rincarato la dose diffondendo un rapporto sugli alti livelli di stress che affliggono i genitori di oggi, definendo la situazione come una vera emergenza di cui il Governo dovrebbe iniziare a farsi carico.

Le possibili cause

Ma perché le famiglie continuano a sovraccaricare le loro agende? Gli esperti indicano diverse ragioni: la pressione di iscrivere i bambini ad attività che migliorino il loro sviluppo, il confronto sociale con gli altri genitori e la sensazione di non fare abbastanza, e la necessità di gestire i propri impegni lavorativi per conciliarli al meglio con i compiti di cura.

Molti genitori hanno infatti affermato di essere convinti che tenere impegnati i figli in attività extrascolastiche permetta loro di adempiere alle proprie responsabilità lavorative.

Gli effetti sulla relazione

Questa mentalità, però, ha un impatto negativo sulle relazioni di coppia. Il carico mentale non si limita alle semplici attività quotidiane, ma comprende anche la gestione di compiti come prenotare appuntamenti, gestire gli spostamenti figli o ricordarsi di preparare il pranzo per la gita scolastica del giorno dopo.

Come spiega la psicologa Bridget Jones sul sito americano Parents, la continua necessità di impiegare energie (sia mentali che fisiche) nell'organizzare la vita familiare può diventare un peso che alla lunga rischia di compromettere la serenità della coppia.

La terapeuta Abbey Sangmeister pone invece l'accento sul fatto che un simile sovraccarico spesso porti i genitori a sentirsi sopraffatti in diversi ambiti della vita, alimentando una costante sensazione di non riuscire più a gestire tutte le cose importanti. Questo circolo vizioso porta le coppie a sentirsi distanti e può influire anche sulla vita intima: quasi la metà delle coppie intervistate ha infatti dichiarato che lo stress legato all'overscheduling ha sensibilmente ridotto la qualità o la frequenza dei loro rapporti sessuali.

I consigli per uscirne

Per affrontare il problema, le due specialiste consigliano di parlarne apertamente con il partner. Anche se sembra difficile trovare il tempo, una discussione franca sui compiti e le responsabilità può alleviare il carico mentale a lungo termine.

Un'idea molto efficace potrebbe essere quella di stilare una lista delle attività e dividerle in modo equo, sfruttando le competenze e le preferenze di entrambi i partner. Ad esempio, uno dei due potrebbe preferire occuparsi della gestione degli appuntamenti, mentre l'altro potrebbe essere più incline alla preparazione dei pasti.

Un altro suggerimento delle terapiste è quello di stabilire delle priorità e concentrarsi sugli obiettivi principali della settimana, condividendo tali punti con il partner: l'obiettivo è ridurre lo stress e aumentare il tempo di qualità trascorso insieme.

Inoltre rimane fondamentale programmare non solo tutti gli impegni, ma anche i momenti di riposo per se stessi e per la coppia e, cosa non da poco, rispettarli: organizzare una serata cinema a casa o uscire a cena senza i figli, anche se solo per poche ore, può fare tutta la differenza del mondo.

Non bisogna avere paura di fare un passo indietro

Se tutti gli sforzi per alleggerire la tensione non dovessero sortire gli effetti desiderati, accettare di ridurre gli impegni non deve essere una scelta da vivere con angoscia.

Secondo Sangmeister, un esercizio utile è quello di cancellare un'attività o un impegno dalla propria agenda e combattere contro il senso di colpa. È importante capire che non tutto è indispensabile e che è possibile dire "no" a nuove richieste senza compromettere la propria organizzazione.