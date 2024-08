video suggerito

Negli USA stress dei genitori è una “priorità critica”: il rapporto del Governo americano La nota dell’US Surgeon General ha definito lo stress dei genitori un “urgente problema di salute pubblica”. Secondi i dati, infatti, i genitori moderni sono molto più stressati del passato, con gravi ripercussioni sulla loro salute mentale e, di conseguenza, con effetti negativi anche per il benessere dei figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Secondo un recente documento diffuso dall'ufficio del Surgeon General degli Stati Uniti – il principale portavoce del governo federale su questioni di salute pubblica – negli ultimi dieci anni i genitori sono stati più propensi a riportare alti livelli di stress rispetto agli adulti senza figli.

Il rapporto, pubblicato mercoledì 28 agosto, ha anche evidenziato quanto il benessere dei genitori possa incidere sulla crescita dei figli, con conseguenze rilevanti anche per il resto della società.

Lo stress genitoriale è un vero problema di salute

Nel rapporto, comprensivo di oltre 30 pagine, il Surgeon General Vivek Murthy ha posto l'accento sulla necessità di provvedere alla salute mentale dei cittadini con figli, chiedendo un "cambiamento fondamentale" nelle politiche di supporto alla famiglia e di conciliazione dei compiti di cura con gli impegni lavorativi.

"La salute mentale dei genitori può influenzare il clima emotivo, la reattività e la coerenza dell'assistenza a casa, tutti fattori cruciali per lo sviluppo emotivo e cognitivo di un bambino" si legge nel documento.

Stando ai dati dell'American Psychological Association citati nel report, infatti, il 33% dei genitori intervistati ha segnalato alti livelli di stress rispetto al 20% degli altri adulti.

L'US Surgeon General Vivek H. Murthy.

Tale situazione sembra inoltre ripercuotersi in modo serio sulla quotidianità dei cittadini con figli. Il 41% dei genitori ha infatti riferito di soffrire con frequenza un livello di stress tale non riuscire più a svolgere le proprie attività, sia lavorative che parentali, mentre il 48% ha affermato di sentirsi oppresso e sopraffatto dagli eventi durante quasi tutto l'arco della giornata.

Perché i genitori sono così esauriti?

Secondo il rapporto, i genitori risultano spesso sovraccarichi di lavoro, un impegno al quale si aggiungono anche le molte ore dedicate alla cura dei figli , le quali vanno inevitabilmente a sottrarre quasi tutto il tempo e le energie che potrebbero essere dedicate anche altri elementi altrettanto importanti nella vita di un individuo, come la condivisione di tempo di qualità con il partner, del sonno e del tempo libero personale.

Tra i principali fattori di stress per i genitori figurano poi le preoccupazioni finanziarie, la sicurezza dei figli, l'ansia per la scarsità di tempo libero dal lavoro e i timori legati all'uso non sano dei social media e della tecnologia da parte dei minori.

Il risultato p che, sempre secondo il rapporto, quasi il 70% dei genitori ritiene che oggi fare il genitore sia più difficile rispetto a 20 anni fa, un giudizio fortemente influenzato dalla presenza di social e tecnologia che vengono sempre visti più come un nemico che come una risorsa.

Per gli esperti è tempo di agire

Il vice-ammiraglio Murthy (negli States il Surgeon General, che è traducibile più o meno come "Chirurgo Generale", è una carica di medicina militare) si è dunque appellato a Governo e istituzioni per intervenire in aiuto delle famiglie

Tra le diverse soluzioni presentate dal documento, una delle principali raccomandazioni riguarda infatti la necessità di operare riforme governative, come l'aumento dell'accesso al congedo parentale retribuito (un argomento molto d'attualità anche in Italia) e ai programmi di salute mentale.

A livello di welfare aziendale, invece, il rapporto suggerisce di formare maggiormente i manager in merito all gestione dello stress e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata, oltre a garantire l'accesso a cure di salute mentale di alta qualità, complete e a prezzi accessibili.