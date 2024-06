video suggerito

Porta la bambola in ufficio e la fotografa mentre lavora: l’idea anti-capricci della madre L’asilo aveva imposto il divieto di portare giocattoli da casa, così la mamma ha portato il bambolotto della figlia a lavoro per tranquillizzarla: “Mi prenderò cura di lei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Quando alla piccola Emma è stato detto che non avrebbe potuto portare la sua bambola all'asilo, il dramma era pronto per essere consumato. Non appena la bimba ha iniziato a disperarsi per il tragico distacco però, la madre Tiara ha avuto un'intuizione geniale: "La porterò a lavoro con me e mi prenderò cura di lei".

Dopo aver tranquillizzato la figlia, la donna non si è però limitata a tenere il giocattolo nella borsa e per provare alla figlia come il suo bambolotto fosse in buone mani ha scattato alcune foto che riprendevano il pupazzo intento a sbrigare il lavoro quotidiano d'ufficio, tra riunioni con i colleghi e relazioni battute al computer.

Una volta tornata a casa, Tiara ha poi mostrato a Emma l'indaffaratissima giornata della bambola, riprendendo l'intera scena con lo smartphone.

"Ti ricordi che oggi la mamma ha detto che avrebbe portato il tuo bambino al lavoro? Eccola, cosa sta facendo?" ha chiesto la madre prima di indicare alla piccole le foto della bambola che scorrevano sul computer.

"Sta lavorando!" ha esclamato una divertita Emma nel video che la stessa Tiara ha poi pubblicato su TikTok. La bimba ha così potuto constatare come il suo giocattolo preferito fosse stato perfettamente al sicuro anche se lei non aveva potuto tenerlo con sé.

Dopo il successo del post – ricoperto di like e commenti entusiasti per la creatività della trovata – Tiara ha poi dichiarato al sito BuzzFeed, come tutto lo stratagemma fosse stato reso necessario dalla nuova politica dell'asilo frequentato da Emma, il quale ha recentemente impedito l'introduzione di giocattoli provenienti dall'esterno della struttura per evitare problemi di condivisione tra i bambini.

"L'ho preparata in macchina mentre andava all'asilo, dicendole che il suo piccolo non poteva più andare a scuola con lei. Sembrava prendere bene la notizia finché non le ho chiesto di darmi il bambino" ha raccontato. Da qui l'idea di aggirare il problema:

"Emma mi vede spesso lavorare a casa e pensa che il lavoro sia divertente" ha continuato Tiara. "Così ho pensato che se ad Emma piace lavorare, magari avrebbe trovato divertente il fatto che la sua bambola andasse a lavorare". E a giudicare dal risultato, mamma Tiara ha decisamente fatto centro.