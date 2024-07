“Non sposarmi è stato il mio successo più grande”: la YouTuber sudcoreana rivendica la libertà di essere single

video suggerito

La Corea del Sud è il Paese industrializzato con il tasso di fertilità più basso del mondo – seguito a ruota da Italia e Spagna – e da anni insegue disperatamente ogni ricetta possibile per incoraggiare i propri cittadini a diventare genitori. In una società che spinge per fare più figli, una YouTuber è però diventata famosa promuovendo la normalizzazione dell'essere single, spronando le persone che decidono consapevolmente di "non mettere su famiglia" a vivere con serenità la propria scelta.

La Creator in questione si chiama Seen Aromi, ha 37 anni, insegna Yoga e da qualche anno pubblica sul Web video e tutorial ispirazionali per aiutare i propri follower a raggiungere uno stile di vita più rilassato e introspettivo.

Nell'ultimo anno però Aromi ha ottenuto una fama inaspettata in Corea del Sud grazie ad un libro dal titolo eloquente, I Can't Help but Live Well On My Own, "Non posso fare a meno di vivere bene da sola", dove l'autrice promuove la libertà di concentrarsi su sé stessi, vivendo la condizione di single senza vergogna o sensi di colpa.

"Non sposarmi è stato il mio più grande successo" ha raccontato la donna all'agenzia di stampa francese AFP, sottolineando come l'idea di diventare una moglie o una madre non fosse mai stata una priorità.

Libera di essere indipendente (e pigra)

Nel suo libro Seen ha scritto della gioia di ritagliarsi senza interferenze il proprio spazio nel mondo, accantonando tutte le aspettative imposte dalla società (matrimonio, figli, soldi etc…) per fare ciò che la rende davvero felice.

Per la scrittrice infatti, costruirsi una famiglia comporta sicuramente molti lati positivi, ma limita tanti altri aspetti che per qualcuno (inclusa la stessa Seen) possono essere anche più importanti di crescere dei figli o ottenere una carriera prestigiosa.

Seen dunque esalta l'autonomia individuale, il benessere interiore e la libertà in ogni sua forma, persino quella di essere pigra e passare un giorno intero a poltrire senza dover rendere conto a nessuno.

"Mentre alcune persone potrebbero sposarsi perché non amano stare da sole, altre scelgono di non incontrare nessuno semplicemente perché amano oziare" ha spiegato la donna, la quale ha più volte dichiarato di aver ampliato i propri orizzonti anche grazie ai numerosi viaggi all'estero che l'hanno portata a conoscere molti modi differenti d'intendere la felicità e la realizzazione personale.

Per Seen la felicità risiede nelle proprie scelte

Tale filosofia può sembrare quasi fuori luogo in un Paese che da anni combatte strenuamente contro l'inverno demografico, e infatti Seen è diventata oggetto di critiche e accuse di egoismo da parte di chi ritiene che un'esistenza senza partner o bambini non possa portare alla felicità.

Eppure, la notorietà raggiunta dall'ultima fatica letteraria dell'insegnante di Yoga dimostra come siano in tanti a voler rivendicare il diritto a condurre un'esistenza libera e sciolta da legami troppo stretti. Il libro ha infatti conquistato in poche settimane la vetta delle classifiche dei bestseller in Corea del Sud, ottenendo ottime recensioni non solo da parte di altre giovani donne single, ma anche di persone più anziane, inclusi vedovi e divorziati.

Un segnale piuttosto evidente di un desiderio sopito che giace nascosto sotto il manto di una narrazione nazionale che vuole promuovere la famiglia con figli come l'unico modello di vita auspicabile.