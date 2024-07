video suggerito

"Fate ciò che volete, non ciò che dovreste fare": il messaggio della mamma invita a seguire i propri tempi L'autrice del post ispirazionale ha costruito la propria famiglia dopo i 40 anni e ancora oggi ha quattro lavori diversi per sbarcare il lunario facendo ciò che le piace. Il suo messaggio ha fatto breccia nel cuore dei tanti adulti che, raggiunta una certa età, sentono il peso delle aspettative della società.

"Ho incontrato il mio attuale marito quando avevo 27 anni. Ho avuto il nostro primo bambino a 40 anni e il secondo a 41, con il matrimonio nel mezzo. Le tempistiche raccomandate dalla società sono antiquate".

Inizia così il post Instagram con cui Desirée Nathanson, insegnante di Yoga americana, ha voluto inviare un chiaro messaggio a tutte quelle persone che si sentono sotto pressione perché, raggiunta una certa età, non hanno ancora figli, compagni o una carriera già avviata.

"Vivete la vita che fa per voi"

In un mondo sempre alla ricerca di ordine e modelli da seguire, è infatti molto facile finire per rincorrere un ideale imposto dall'alto che però non sempre rispecchia gli effettivi desideri dell'individuo. Fin dall'infanzia infatti la società ci insegna a vivere per tappe, le quali sono scandite da tempi ben precisi: c'è un'età per formarsi, un'età per trovare un partner e un'età per mettere su famiglia

Per Nathanson, invece, tale schematizzazione dell'esistenza non ha alcun senso e ciascuno deve sentirsi libero di vivere come meglio crede, senza l'ansia di dover rispettare ad ogni costo le tabelle di marcia imposte da qualcun altro.

"Non costringerti a seguire un modello di vita che ti è stato detto essere l'ideale. Disegna il modello che funziona per te" ribadisce la donna, la cui storia vissuta a passo di danza rimane la testimonianza più sincera di una vita che può sempre riservare sorprese.

A 44 anni suonati, infatti, Nathanson continua a gestire quattro lavori, balla, canta e si diverte insieme alla propria famiglia. Tutte attività che rendono le sue giornate super-frenetiche, ma riescono comunque a farla sentire viva e felice.

"A volte penso che sarebbe più facile avere un lavoro dalle nove alle cinque con benefici e sicurezza, ma onestamente non fa per me".

Le reazioni

Il post al quale Nathanson ha affidato un tale inno alla libertà è stato condiviso e apprezzato da centinaia di migliaia di utenti e nella sezione dei commenti non si contano i ringraziamenti e i racconti di persone che si sentono soffocati dal peso delle aspettative altrui.

"Nella mia famiglia tutti continuano a ricordarmi che ho 29 anni e il mio orologio sta ticchettando" afferma una ragazza.

"Ho 30 anni ma non ho idea di dove sto andando e questo mi spaventa. Potrei avere una carriera. Potrei non averla. Potrei trovare l'amore. Potrei non trovarlo. Potrei essere felice. Potrei non esserlo. L'unica cosa certa per me in questo momento è la paura" scrive un'altra utente. "Tuttavia, tu balli con una tale gioia che guardarti mi ha strappato un sorriso".