"Niente smartphone e Internet senza supervisione": le rigide regole di Eva Mendes e Ryan Gosling per le figlie La coppia hollywoodiana ha preso molto sul serio il proprio ruolo genitoriale. Dopo aver riparato nel Nord degli States per allontanare le figlie di 10 e 8 anni dai riflettori, Mendes e Gosgling hanno deciso di adottare uno stile educativo molto aperto al dialogo e con pochi paletti, eccezion fatta per ciò che riguarda il mondo digitale: "Far andare le bambine su Internet senza controllo è come mandarle per strada in piena notte".

Nel mondo sregolato e patinato di Hollywood, la coppia formata da Eva Mendes e Ryan Gosling si iscrive all'ormai sempre più nutrito gruppo di genitori VIP che hanno deciso d'imporre regole rigide per l'educazione dei propri bambini.

In una recente intervista al Sunday Times, l'attrice e modella Eva Mendes ha infatti spiegato come in pieno accordo con il marito, i due abbiano deciso di tenere le due figlie Esmeralda e Amada ben lontane dai riflettori, proteggendole dai flash dei paparazzi e vietando in modo quasi assoluto l’utilizzo di tablet, smartphone e social media.

Uso di social e tecnologia permesso solo con un adulto

Come spiegato dalla stessa star di C'era una volta in Messico e 2 Fast 2 Furious, le due bambine (10 anni Esmeralda, 8 anni Amada) non possono accedere né ai social media né agli smartphone senza la supervisione di un adulto. "Mandare mia figlia su Internet e dirle, ‘dai, cerca qualcosa', secondo me sarebbe come dirle di andare in giro per strada in piena notte, che tanto non succederà niente" ha dichiarato Mendes, convinta che l’esposizione precoce alla tecnologia rappresenti più un pericolo che un'opportunità di crescita.

L'importanza della "genitorialità consapevole"

Nel corso dell'intervista, Mendes ha spiegato di prendere molto sul serio il proprio ruolo materno. Per questo sia lei che Gosling hanno scelto di adottare una filosofia educativa improntata sul concetto di "genitorialità consapevole", un metodo che privilegia il rapporto genitore-figlio rispetto alla rigida imposizione di regole. Eppure, nonostante questo approccio aperto al dialogo e alla comprensione reciproca, i due genitori hanno scelto di mostrarsi meno flessibili per tutto ciò che concerne il mondo digitale, almeno finché le due figlie non avranno raggiunto un'età e una maturità tale da poter usare simili strumenti in modo coscienzioso.

La fuga da Hollywood

Per Mendes e Gosling il benessere delle figlie rappresenta una priorità a tal punto da spingerli a lasciare la dorata (ma caotica) realtà di Los Angeles per trasferirsi nel Nord del Paese, in una località non bene precisata e al riparo dagli occhi indiscreti di fan e media. Secondo una fonte vicina alla famiglia, riporta il sito People, questa decisione è stata presa per garantire alle bambine un’infanzia normale, lontana dalle pressioni e dagli eccessi del mondo dello spettacolo.

Ma non si tratta dell'unica scelta radicale: nonostante Gosling continui a lavorare come attore di successo, Mendes ha infatti ammesso di aver lasciato la carriera cinematografica per dedicarsi completamente alle sue figlie, anche se una delle sue più grosse paure riguarda l’influenza che una figura come la sua potrebbe avere sulle sue figlie, alle quali teme di trasmettere tutte le proprie insicurezze e ansie personali.

"Non riesco a immaginare quali aspetti negativi stiano ereditando da me" ha raccontato, sottolineando come tra pochi anni arriverà il momento di iniziare a toccare argomenti come la crescita e l'accettazione del proprio corpo. "Non so se sono pronta".