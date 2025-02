Mamma filma ogni giorno il momento in cui acconcia i capelli della sua bimba: “Le insegno così a volersi bene”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @_keepingupwiththeparkers

I bambini apprendono sempre qualcosa dal mondo circostante e dai genitori, che sono per loro un modello da cui imparare come muovere passi decisi nel mondo. Questo Darnisha Parker, una mamma della Florida, lo sa bene, infatti non perde neanche un secondo per accrescere l'autostima di sua figlia e l'amore che la piccola prova per se stessa.

Un acconciatura per ricordare alla bimba quanto vale

Darnisha Parker è una parrucchiera che adora acconciare i capelli delle sue clienti per farle sentire bene e belle. Lo stesso cerca di trasmettere alla sua bambina, come dimostrano i video in cui le acconcia i capelli davanti allo specchio ricordandole quanto sia meravigliosa. La piccola ha dei bellissimi capelli afro che a soli 18 mesi ha visto per la prima volta acconciati in treccine decorate da perline, realizzate dalla sua mamma. La bimba sorride soddisfatta guardandosi allo specchio, scuote la testa per sentir rimbalzare le perline le une sulle altre, mentre la sua mamma non smette di ricordarle quanto è bella. Così ogni volta che si trova con la bambina davanti allo specchio a realizzarle una nuova pettinatura la donna le chiede di guardare dritta verso la sua immagine e ripetere "Io mi amo".

Una semplice sessione di bellezza diventa così per la bambina e per la sua mamma un momento per accrescere la propria autostima. "I capelli possono essere molto importanti nella vita di una persone, spesso quando si è giù e ci si vede meno belli del solito basta prendersi cura di sé, fare uno shampoo o andare dal parrucchiere, perché quando si ha un bell'aspetto si sta meglio e io cerco di insegnare proprio questo alla mia bambina" spiega ad abcnews Parker.

Tuttavia non è solo l'estetica che conta, proprio per questo la donna nel video ripete alla bimba di guardarsi nello specchio e dichiararsi amore: "Il mio modo di amarla è assicurarmi che sia sempre in ordine e che lei sappia di essere preziosa per me e per se stessa".

Non solo semplici acconciature

Figlia di due genitori anch'essi parrucchieri Parker sa bene che dietro alle acconciature allo specchio si nasconde molto di più. "Tanti mi chiedono come faccio a trovare la pazienza necessaria ad acconciare i capelli di mia figlia tutti i giorni, ma è un momento tutto nostro che piace a entrambe e che io vi consiglio di sfruttare per trasmettere de messaggi importanti" spiega intervistata da abcNews. La mamma infatti propone a tutti i genitori di prendersi qualche attimo davanti allo specchio con i propri bambini per far guardare loro la propria immagine mentre si dedicano parole d'amore. "A mia figlia dico di dire che si ama, che si ritiene una bella persona, che sarà sempre gentile con se stessa". Conclude la mamma spiegando che i bambini hanno bisogno di sentirsi dire dai loro genitori che valgono e sono belli, fino a crederci nel profondo e non lasciare che a scalfire le loro convinzioni siano le parole degli altri.