I 4 consigli per aiutare i propri figli ad amare e ad amarsi, secondo gli esperti

A cura di Sophia Crotti

Uno dei compiti più complessi che spetta i genitori è aiutare i propri figli ad amare gli altri e ad amarsi. Per farlo, la dottoressa Deanne Carson, educatrice responsabile del programma Body Safety Australia e il pediatra Billy Garvey hanno elencato 4 comportamenti che i genitori dovrebbero mettere in atto con i loro bimbi, per assicurarsi che imparino a riconoscere le proprie emozioni e a manifestarle rispettando sempre se stessi e gli altri.

Osserva come si comporta tuo figlio

La dottoressa Carson, alle pagine di abcNews afferma che è normale che i bambini mostrino le proprie emozioni anche attraverso il proprio corpo, liberando, per esempio, la loro frustrazione con giochi molto energici al parco o faticando a controllare i loro impulsi. Per questo invita i genitori a intervenire spiegando ai ragazzi che è normale provare le emozioni anche fisicamente, ma sempre rispettando il corpo e la libertà degli altri. “Dovete dare il buon esempio mostrando ai ragazzi come si vive una relazione sana, come si manifestano i propri sentimenti, senza fare del male agli altri”.

Sostieni le loro emozioni e sii d’esempio

Il primo modo per sostenere lo stato emotivo dei propri figli, secondo il pediatra Billy Garvey, è non lasciarsi vincere dalla collera quando i bambini fanno i capricci, evitando dunque di accentuare il loro nervosismo. “Per quanto difficile bisogna mostrare loro comprensione e amore incondizionato, così che capiscano che possono affrontare qualsiasi cosa parlandone ai propri genitori e che imparino a comportarsi allo stesso modo con gli altri”.

Il pediatra sottolinea anche l’importanza di accettare tutte le emozioni dei figli senza farsi vincere da quei retaggi culturali con cui molti genitori sono cresciuti, secondo i quali ai maschi è concessa la collera ma non le lacrime. “Se sbagliate dite “mi dispiace” spiegate ai bambini che avete sbagliato e non pensate davvero ciò che avete detto” conclude.

Guardate la tv insieme e scambiatevi opinioni

I bimbi, sempre più spesso, si trovano davanti agli schermi, la cosa importante, in questo caso, secondo la dottoressa Carson, è che imparino a riconoscere anche i messaggi negativi che questi mezzi passano, sulle modalità di amarsi e di amare. “Sedetevi a guardare un cartone a fianco a loro, ditegli se i valori a cui assistono corrispondono ai vostri oppure no”. Secondo la dottoressa è importante anche instaurare un dialogo con i propri bimbi, iniziando da domande che li incuriosiscano per poi scambiare con loro la propria opinione: “Chiedete loro quali cartoni guardano, perché gli piacciono tanto e se invece c’è qualcosa che a loro non piace”.

Rafforzate la loro autostima

L’ultimo consiglio per insegnare ai bambini ad amare ed amarsi arriva dal dottor Garvey che invita i genitori a celebrare i successi dei propri figli, ma anche i loro passi avanti: “Sembra che ai bambini si chieda solo di eccellere nello sport, di finire i compiti entro il pomeriggio, e invece è importante sostenerli e celebrarli sempre” spiega il pediatra. Secondo il dottore non è tanto importante ricordare ai figli quanto sono bravi e belli ma quanto sono unici e quanto il loro valore umano migliora la propria vita e quella dei loro amici.