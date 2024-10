video suggerito

I 5 segreti per crescere bambini che credono in se stessi, secondo la psicologa Per crescere dei bambini che diventino adulti sicuri di sé la psicologa infantile Tovah Klein ha suggerito ai genitori 5 strategie da mettere in atto quotidianamente.

A cura di Sophia Crotti

Secondo la dottoressa Tovah Klein, psicologa infantile, per crescere bambini che in ogni contesto sappiano credere in se stessi, bisogna allenarli ad essere resilienti, dote che l’esperta spiega non essere innata ma strettamente legata a come i genitori crescono i propri figli.

“Ad essere flessibili, ad adattarsi e ad accogliere ciò che capita con la giusta apertura mentale si impara". Ecco i 5 segreti, per crescere bambini che credano in loro stessi.

Costruire un rapporto basato sulla fiducia

Il primo consiglio che la psicologa da ai genitori è quello di fare in modo che i propri bambini si fidino di mamma e papà.

“I bimbi devono sapere che i loro genitori ci saranno per loro , qualsiasi cosa accada” ha spiegato la psicologa al DailyMail. Con ciò non significa essere sempre fisicamente presenti, l’esperta ricorda quanto la separazione tra genitori e bimbi sia essenziale perché questi ultimi crescano sicuri di sé, ma tornare sempre. “Il piccolo deve sapere che anche quando inciampa o quando non ne vuole sapere di ascoltare nessuno, i suoi genitori gli vorranno sempre bene”.

Convalidare le emozioni dei bambini

Seppur non sia semplice farsi vedere piangere davanti ai bambini o, al contrario, sopportare il loro dolore, la psicologa esorta i genitori a condividere le emozioni negative con i propri bimbi. “I piccoli imparano giorno per giorno cosa significa provare certe emozioni, i genitori devono ascoltarli e convalidarle facendoli sentire capiti”.

Secondo la dottoressa dei bimbi che crescono consapevoli che i loro sentimenti valgono, imparano ad essere sicuri di sé, a comprendersi e a comprendere gli altri.

Crescere bimbi indipendenti

Per crescere dei bambini sicuri di sé è importante che imparino presto l’indipendenza e sebbene possa sembrare un controsenso, i bimbi diventano indipendenti se i genitori sanno dare loro dei limiti: “Io consiglio uno stile genitoriale autorevole, soprattutto nella prima infanzia, basato su una comunicazione aperta con i figli ma anche su regole precise”.

Secondo l’esperta, questi limiti consentiranno ai bambini di muovere passi decisi e sicuri verso la loro crescita indipendente. È importante però anche che i genitori lascino i bambini liberi di sperimentare e fare le cose da soli.

Entrare in connessione con gli altri

Per sviluppare la fiducia in sé dei bambini, è importantissimo creare attorno a loro una fitta rete di relazioni con i pari. Andando all’asilo nido, uscendo a giocare al parco, i bimbi potranno incontrare tanti amichetti: “L’empatia dei bambini nasce proprio dalla loro capacità di relazionarsi a quelle persone che vanno oltre la cerchia dei familiari”.

I bambini così, facendo amicizia svilupperanno abilità sociali, riusciranno a farsi conoscere e a far valere il loro parere, ma anche ad ascoltare e accettare in maniera attiva quello degli altri. Kelin specifica alle pagine del DailyMail che i genitori possono organizzare per i propri figli appuntamenti di gioco e attività che richiedano la cooperazione e il lavoro di squadra.

Farli sentire compresi

I bimbi riescono ad amarsi e a pensare di valere se qualcuno per primo li ha amati e fatti sentire importanti, secondo la psicologa, che quindi invita i genitori a premiare i traguardi dei figli. “L’errore che molti adulti fanno è quello di partire prevenuti, ritenendo inammissibili alcuni atteggiamenti dei propri figli” ha detto Klein al DailyMail.

L’esperta suggerisce dunque di elogiare lo sforzo, più che il risultato, complimentandosi con i propri figli e lasciando che migliorino così l’immagine che hanno di loro stessi.