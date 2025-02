video suggerito

L'ultimo abbraccio del papà al figlio prima dell'amputazione del braccio: "Vederlo sorridere gli ha dato forza" Colpito da una rara forma tumorale, l'uomo stava per affrontare l'amputazione del braccio destro quando, poco prima dell'intervento, ha sollevato il figlio al cielo per l'ultima volta con entrambe le mani. La sua storia, condivisa sui social, è diventata virale.

Un gesto semplice, ma carico di significato: un padre che solleva il figlio tra le braccia prima di un intervento che gli cambierà la vita per sempre. La storia di Shaun Lemberg, 32 anni, si è trasformata in un simbolo di coraggio e resilienza quando la moglie, Isla, ha condiviso su TikTok l'ultimo filmato registrato poco prima dell'intervento di amputazione del braccio destro, necessario per contrastare l'avanzata di un cancro.

"L'uomo più coraggioso, forte e incredibile che abbiamo la fortuna di poter amare" ha scritto Isla nella didascalia al post che è subito diventato virale.

Una storia difficile

Come raccontato dalla stessa Isla al sito Newsweek, Shaun ha iniziato a fare i conti con il cancro nel maggio 2024, quando in seguito ad alcuni esami per accertare la natura di un vistoso rigonfiamento sul petto gli è stato diagnosticato un sarcoma, una rara forma di tumore che colpisce i tessuti molli dell'organismo.

Dopo il duro responso Shaun, che pochi mesi prima era diventato papà per la seconda volta, ha cominciato un faticoso percorso di chemioterapia, sottoponendosi a sei sfiancanti cicli, seguiti poi da altri cinque settimane di radioterapia. Nonostante gli sforzi, però, il tumore non si era ridotto a sufficienza e continuava a rappresentare una seria minaccia. Essendo situato sotto il muscolo pettorale, la posizione del tumore risultava particolarmente complessa, poiché attraversava l'arteria principale che riforniva di sangue il braccio destro.

Una scelta inevitabile

Dopo aver valutato ogni possibile soluzione per rimuovere il tumore senza compromettere l'arto, alla fine i medici hanno dovuto constatato che, senza un'asportazione completa, il cancro avrebbe continuato a crescere. Vista l'aggressività della malattia, l'opzione più sicura era quindi quella di amputare del tutto il braccio compromesso. Una scelta tanto tremenda quanto necessaria per garantire a Shaun una possibilità di sopravvivenza.

L'abbraccio che ha commosso il web

A fine gennaio 2025, proprio poco prima di entrare in sala operatoria, Shaun ha quindi voluto regalarsi un ultimo momento speciale con il figlio minore, Archie, di appena un anno e mezzo. Come mostrato nel video catturato da Isla, Shaun ha sollevato il figlioletto tra le braccia, stringendolo forte, consapevole che sarebbe stata l'ultima volta che lo avrebbe fatto con entrambe le mani. Un attimo toccante, che ha racchiuso amore, forza e determinazione. "Per lui significava tutto poter sollevare Archie e vederlo sorridere" ha raccontato la moglie. "Gli ha dato la motivazione per superare ogni cosa".

Un nuovo inizio

Nonostante la drammaticità della situazione, Shaun ha affrontato l'intervento con serenità, speranzoso che quel sacrificio avrebbe rappresentato la possibilità di vedere i suoi figli crescere e diventare grandi.

Fortunatamente, l'operazione non ha richiesto l'asportazione di costole o porzioni di polmone, facilitando il recupero che, stando ai video che Isla continua a postare sul proprio profilo di TikTok, sembra proseguire abbastanza bene. Ora Shaun è felice di essere tornato a casa e continua ad abbracciare i suoi figli, compensando le difficoltà fisiche con tutto l'amore che un papà affettuoso può offrire.