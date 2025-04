L’originale rito della buonanotte di Meghan Markle: “La sera scrivo una mail ai miei figli”

video suggerito

Ogni sera, quando i suoi bambini sono già a letto, Meghan Markle si dedica a un gesto tanto semplice quanto toccante: scrive un’email ai suoi figli, Archie e Lilibet. Non si tratta di comunicazioni quotidiane da leggere subito, ma di messaggi pensati per il futuro, una sorta di diario digitale che raccoglie ricordi, fotografie e pensieri d’amore. Un rituale nato da un consiglio ricevuto da un’amica e che sta diventando una vera e propria tendenza tra i genitori del nuovo millennio.

Un album virtuale fatto di emozioni

Meghan ha raccontato questo nuovo rituale della buonanotte nel corso di un’intervista al podcast The Jamie Kern Lima Show, svelando di scrivere "quasi ogni sera" delle email rivolte ai suoi bambini. Dentro ci mette frammenti della loro giornata, una foto scattata a colazione, un momento divertente, un dettaglio tenero. L’intenzione è quella di creare un virtual scrapbook, un album dei ricordi che i principini Archie e Lilibet potranno leggere un giorno per scoprire quanto siano stati amati.

"Un giorno dirò loro: ecco le email che ho scritto per voi in tutti questi anni. Ecco ogni momento in cui ho voluto dirvi quanto vi amo e quanto sono orgogliosa di voi", ha dichiarato la duchessa, visibilmente commossa durante l’intervista.

Memoria familiare o idea "rubata"?

L’idea di salvare fotografie e pensieri tramite email è sempre più diffusa tra i genitori digitali. Non è solo un modo per non perdere i ricordi, ma anche un gesto affettuoso che diventa parte della narrazione familiare. Dopotutto non servono gesti grandiosi, basta far capire ai propri figli tutto l'affetto su cui potranno sempre contare, ha spiegato Meghan, la quale ha poi spiegato di essere stata ispirata da un'amica che aveva iniziato a raccogliere foto "brutte" e scattate di nascosto ritraenti i propri bambini.

Molti fan, colpiti dal racconto, hanno commentato online definendo l’abitudine "dolcissima" e "commovente", spesso esprimendo il desiderio di fare lo stesso con i propri figli. Alcuni utenti però, hanno invece salutato il racconto della Ducessa del Sussex come un tentativo un po' ruffiano di riciclare un'iniziativa che già da qualche tempo circola sui social solo per ripulire la propria immagine agli occhi dei sudditi britannici dopo le recenti controversie con il resto della famiglia reale. "Non lasciatevi ingannare, però. Non ha mai mandato una sola email ai suoi figli in affitto", recita un commento social al vetriolo ripreso dal Daily Mail.

La vita privata tra sole, fiori e silenzi pubblici

Il racconto della duchessa arriva in un momento di particolare riservatezza per la sua famiglia. Da quando lei e il principe Harry hanno abbandonato i ruoli ufficiali nella famiglia reale britannica, le immagini dei loro figli sono apparse solo in rare occasioni e spesso inquadrati di spalle o sfocati. Di recente, però, Meghan è tornata a pubblicare brevi momenti della sua quotidianità in famiglia, come una foto la duchessa si gode un po' di sole in giardino insieme ai suoi bambini o in video girato in cucina dove per la prima volta si sente l'accento marcatamente americano della piccola Lilibet.