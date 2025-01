“L’ha sempre saputo, ma mi ha aspettata”: Martina racconta la reazione della nonna di 91 anni al suo coming out

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @martina.miano09

Una cucina dal fascino antico, come quelle che esistono nelle case di tutte le nonne e di cui al primo sguardo intuiamo il profumo. Due sedie e dell’ansia palpabile, nel cuore di Martina che sta per raccontare alla sua nonna un aspetto di sé che fino a quel momento le ha tenuto nascosto.

In pochi secondi due generazioni, all’apparenza lontanissime, si incontrano pronte a stringersi ancora più forte dopo quel: “Nonna a me non piacciono i ragazzi”. La donna sorride e risponde alla nipotina che lo sapeva, a questo punto senza smentirsi, perché la nonna è sempre la nonna, le chiede se ha la fidanzatina e le due si ritrovano a scherzare sull'argomento.

“Mia nonna è la persona che amo di più al mondo, ma ho avuto paura a rivelarle il mio orientamento sessuale, perché la paura del rifiuto raddoppia quando si fa coming out davanti alla persona più importante della propria vita”. La nonna, con quello che Martina definisce il linguaggio dell’amore, ha compreso la ragazza dando una bella lezione di vita a chi ancora oggi rifiuta e non accetta un nipote, un figlio, un cugino, che si rivela per chi è. “Per me tu sei meravigliosa sempre, qualsiasi cosa tu mi dica, perché so quello che vali. Sai il mio pensiero a riguardo, è madre natura che ci fa in questo modo, e per me tu sei benedetta tutta” le ha detto sorridendo.

Martina ci ha raccontato quel giorno, uno dei più belli e importanti della sua vita, e il legame indissolubile che da sempre la lega alla sua nonna.

Nel video dici che solo tua nonna ti capisce al 100% ci racconti il rapporto che hai con lei da quando sei piccola?

Per me mia nonna è sempre stata una seconda mamma, perché ho sempre trascorso tantissimo tempo con lei, ereditando anche la sua più grande passione: la poesia. Da 10 anni, ormai, vivo fuori dalla Sicilia e quindi lontana da lei, ma abbiamo mantenuto una tradizione molto dolce, quella di videochiamarci durante l’ora di pranzo, così riusciamo a sentirci e vederci quotidianamente, penso sia proprio un’esigenza per entrambe.

Perché hai deciso di fare coming out con lei, ci racconti di quel giorno?

Ho deciso di fare coming out con mia nonna, perché ormai lo avevo fatto con tutti i membri della famiglia e mi spiaceva che proprio con lei, la donna con cui più sono in sintonia, non avessi ancora avuto modo di farlo. Recentemente poi ci siamo trovate a parlare di argomenti delicati, ho capito che la sua apertura mentale infinita le concedeva di comprendermi e ho preso coraggio. Per il nostro rapporto per me era importante essere trasparente con lei al 100%, ma avevo un po’ paura.

Nel video dici che sapevi che ti avrebbe capita, perché hai avuto paura a raccontarle uno degli aspetti della tua persona?

Avevo sia dell’imbarazzo dettato dal fatto che di certe tematiche con lei non avevo mai parlato, sia una forte paura del rifiuto, una preoccupazione che spesso si prova quando si fa coming out e che si fa più forte quando la persona con cui ci si apre è una di quelle a cui si tiene di più al mondo. Mi ha dimostrato però lei era la persona che mi aspettavo essere, aperta e comprensiva, capace di amarmi sopra ogni cosa.

Ti aspettavi quindi la sua reazione così dolce?

Da un lato sì, perché mia nonna ha sempre avuto parole splendide per me, mi riempie di parole d’amore in ogni circostanza, ma come si vede dal video sono rimasta esterrefatta. All’inizio ero un po’ spaventata, vista la nostra differenza di età, poi, mi aspettavo di doverle spiegare qualcosa, e invece no.

Credits: profilo Instagram di @martina.miano09

Spesso si pensa che due generazioni così distanti non possano trovare un punto di incontro che permetta loro di comprendersi. Cosa pensi abbia tua nonna che a molti adulti di oggi manca?

Mia nonna è capace di parlare con il cuore, a questo si somma il fatto che la sua vita, ricca di esperienze, le ha permesso di mantenere un’apertura mentale non indifferente. Inoltre ama leggere e io lo scorso Natale le avevo regalato un libro che tra i tanti temi toccava anche questo. In ogni caso il suo amore nei miei confronti è così sconfinato da portarla a pensare che le cose importanti per me siano altre, che io sia in salute, che mi realizzi, in una parola che io sia felice. Il mio orientamento sessuale, come è giusto che sia, per lei non cambia nulla di questo amore. Mia nonna ha il cuore aperto e con lei i confini generazionali non esistono più.

Qual è la frase che ha detto che più ti ha colpita?

Una frase che in realtà lei mi ripete sempre, da quando sono piccola, ossia: tu vali. Lei sa che io sono sempre stata una bambina e una giovane donna insicura e spaventata dalle avversità, ma queste sue parole mi sono rimbombate in testa ad ogni esame, ad ogni colloquio di lavoro, infondendomi una forza incredibile. Sapere che per mia nonna io valessi a prescindere da come andassero le cose nella mia vita è sempre stato un regalo immenso.

Poco fa hai detto “Quando bisogna rivelare chi si è si teme soprattutto il rifiuto delle persone che amiamo di più”. Cosa diresti a un ragazzo o a una ragazza che ha paura di fare coming out in famiglia?

Gli direi che vale la pena farsi coraggio, perché chi ti vuole bene veramente non costruisce muri. Certo può esserci chi è più lento a comprendere, ma se ci si vuole bene l’amore prevale sempre sui pregiudizi, da anche la forza per andare oltre le proprie convinzioni. Mia nonna mi conosce, sa che sono sempre la stessa del giorno prima così se una persona ti vuole bene e ti conosce non dovrebbe cambiare la sua opinione su di te. L’orientamento sessuale è solo uno dei tanti aspetti di una persona, non è totalizzante, io continuo a essere la nipote di prima per mia nonna, un figlio continua ad essere tale anche dopo aver fatto coming out davanti ai suoi genitori.

Perché hai deciso di condividere online questo momento?

Io da sempre condivido sul mio profilo video con mia nonna, perché la sua dolcezza ha fatto innamorare oltre che me, moltissimi dei miei amici. Chi mi conosce sapeva quanto quel momento per me fosse importante e così ho avuto piacere di condividere la mia gioia, ci sono altri video che invece tengo per me come ricordi da custodire nel mio cuore.

Credits: profilo Instagram di @martina.miano09

Tua nonna ad un certo punto ti dice che lei ha sempre saputo il tuo orientamento sessuale ma che ha ritenuto giusto aspettare fossi tu a fare coming out. Quanto è importante, secondo te, rispettare i tempi degli altri?

È importantissimo, mia nonna, infatti, è sempre entrata in punta di piedi in ogni aspetto della mia vita e questo è un gesto d’amore enorme e di rispetto. Nella nostra società poi non è semplicissimo aprirsi su certi temi, per questo rispettare i tempi di una persona è fondamentale. So che la voglia di conoscere nel profondo le persone che si amano è sempre tanta, proprio per questo far prevalere il rispetto dei tempi dell’altro è una delle più grandi manifestazioni d’amore che si possano mettere in atto.