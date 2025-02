video suggerito

Le tre regole dure da digerire che ogni nonno dovrebbe rispettare: “Non siete i genitori” Una nonna ha recentemente condiviso sui social alcune regole che ogni nonno dovrebbe rispettare, seppur a malincuore, per lasciare ai figli la libertà di scelta dei genitori: “Essere nonni è un privilegio, godiamocelo senza essere invadenti”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Essere nonni è una straordinaria opportunità di vivere una nuova fase della vita, ma solo accettando il proprio ruolo con rispetto e comprensione si può costruire un rapporto armonioso con figli e nipoti. È questa la filosofia di Maria, una nonna "tecnologica" conosciuta su Instagram come Mommom, che da qualche tempo ha deciso di raccontare sui social la propria esperienza nel nuovo ruolo di genitore di un genitore.

Se infatti un tempo il coinvolgimento dei nonni era dato per scontato, oggi il rapporto con i nuovi genitori si basa su un equilibrio delicato ed è bene che coloro che gravitano intorno alla famiglia sappiano come supportare mamme e papà senza però sconfinare oltre il consentito. Per questo nonna Maria ha condiviso alcuni consigli per i neo-nonni, sottolineando tre regole essenziali – anche se dure da digerire – per affrontare al meglio questa fase della vita.

"Non sei il genitore"

Il primo principio, secondo Maria, è il più importante: i nonni non sono i genitori e non devono in alcun modo pensare di sostituirsi a loro, anche se pensano che i figli stiano commettendo degli errori. Essere nonni, spiega Maria, è un privilegio, ma non si deve mai varcare quel sottile confine tra partecipazione e invadenza. Meglio dunque godersi la bellezza di questo ruolo senza pretendere di dettare legge o imporre le proprie scelte.

Rispettare i limiti imposti dai genitori

La seconda regola, direttamente legata alla prima, riguarda invece il rispetto delle regole stabilite dai genitori, anche quando possono sembrare incomprensibili. Poco importa se, da genitore, un nonno o una nonna si comporterebbero in modo differente con il bimbo: le mamme e i papà hanno tutto il diritto di dettare la linea educativa e pretendere che venga rispettata.

Nel video, Maria sottolinea come sia normale non condividere alcune scelte, come il divieto di baciare il bambino sul viso, ma insiste sull'importanza di adeguarsi. "Non serve capire, basta rispettare", spiega, evidenziando che l'armonia familiare dipende anche dalla capacità dei nonni di accettare le decisioni senza discuterle.

Bandire il vittimismo

L'ultimo consiglio di Maria riguarda invece l'atteggiamento con cui alcuni nonni affrontano tali limitazioni imposte dai genitori. Sentirsi esclusi o messi da parte può essere difficile, ma questo non significa essere vittime di un'ingiustizia. Accettare il proprio ruolo con serenità e senza lamentarsi permette di instaurare un rapporto equilibrato con i genitori e, di conseguenza, con il nipote.

Immagine di repertorio

"Non sei un perdente, stai solo rispettando e riconoscendo il loro ruolo", spiega Maria ai suoi "colleghi" nonni, dunque perché fare tragedie e rischiare di creare turbamenti nell'equilibrio familiare?

Un dibattito acceso tra nonni e genitori

Come spesso accade quando si toccano certi argomenti, i consigli di Maria non hanno mancato di suscitare un certo dibattito sotto al post online. Se infatti tanti genitori hanno reputato molto validi i punti elencati dalla donna – "Il tuo genero è davvero fortunato" è il commento più gettonato – un nutrito numero di nonni ha invece voluto opporre alcune critiche e rivendicare la centralità del proprio ruolo. Dopotutto, affermano, i nonni hanno più esperienza e nel momento in cui i figli si rivolgono ai genitori per un aiuto con i nipoti è giusto che chi ci è già passato possa esprimere la propria opinione.

Non tutti però sono del medesimo parere. Alcuni nonni si sono infatti schierati dalla parte di Maria, ricordando l'importanza di lasciare che i figli possano godere della libertà di scegliere quale cammino percorrere insieme ai propri bambini. "Sono nonna di tre gemelli di due anni. Abbiamo cresciuto i nostri figli, ora lasciamo che loro crescano i loro", ha commentato una donna, ribadendo la necessità di fidarsi delle nuove generazioni.