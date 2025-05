video suggerito

L'emozionante reazione degli alunni alla gravidanza della loro maestra: "Si è mossa l'ho vista" Stupore, sgomento e non poche domande, è questa la reazione dei piccoli alunni di Samantha Landwehr, quando la donna al nono mese di gravidanza ha fatto vedere loro i movimenti della sua bimba nel pancione.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @samantha_landwehr

Samantha Landwehr è una maestra di scuola elementare che sta vivendo in questi mesi la sua prima gravidanza. La donna porta il suo pancione in classe tutti i giorni e condivide la bellezza della sua gravidanza con i piccoli alunni che, come si evince da un video pubblicato sulla sua pagina, accolgono con gioia questo momento della vita della loro maestra.

Il dolce video della maestra che racconta la gravidanza agli alunni

Samantha Landwehr sta facendo lezione di matematica ai suoi piccoli alunni delle scuole elementari quando ad un certo punto si ferma, la bimba si muove troppo nel suo pancione per continuare a spiegare tra i banchi. Si siede in cattedra e osserva divertita i movimenti della piccola: "I miei alunni cercano sempre di riuscire a vedere la bimba muoversi, quindi appena mi sono accorta che stava scalciando parecchio mi sono seduta e li ho fatti mettere tutti attorno a me" ha spiegato la maestra nella didascalia del video. I bambini osservano l'insegnante divertiti e gridano ogni volta che vedono muoversi il suo ombelico e la sua pancia.

"Ho visto ben due calci" dice un bimbo ridendo, un altro chiama la piccola Hazel che si trova nel pancione della sua maestra, perché non era attento ma vuole anche lui il privilegio di vedere il pancione muoversi. I piccoli gridano dalla gioia, emettendo suoni ritmici e ripetitivi che si ripresentano ad ogni calcio di Hazel, mostrando di condividere la gioia piena della gravidanza della donna.

I commenti degli altri insegnanti

La giovane maestra ha condiviso il suo video accompagnandolo dalla frase "Ecco un motivo per cui amo il mio lavoro". Tanti colleghi, provenienti da altri parti del mondo hanno detto lo stesso, una maestra ha commentato dicendo che per lei la gravidanza è stato il momento più emozionante e bello della sua intera carriera da insegnante, un'altra ha specificato che guardare a quei calcetti e a quel periodo di attesa dagli occhi dei bambini è un vero privilegio.

Un altro ha commentato scrivendo: "La mia parte preferita è quando i tuoi alunni fanno il tifo per tua figlia, incitandola a muoversi di nuovo". La donna racconta tramite video pubblicati sul suo profilo Instagram di aver avuto una gravidanza molto serena e di essere andata a scuola fino al giorno della data presunta del parto, senza mai accusare troppo dolore o troppa fatica. La donna che dal 17 aprile può stringere tra le braccia la sua bimba, che non vede l'ora di presentare alla classe, è stata anche insignita di un prestigioso premio dai suoi alunni, la mela d'oro che viene consegnata ai docenti che si distinguono per passione e capacità di interessare e coinvolgere gli studenti.