La gioia di Macy, una ragazzina con la sindrome di Down che riceve uno dei suoi primi inviti di compleanno Macy esplode di gioia nel video che la sua mamma ha condiviso online, dopo aver ricevuto un invito da un compagno di classe. La sua emozione deriva dal fatto che da quando era alla scuola materna è stata invitata a pochissimi compleanni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo ig @theluckyfewofficial

La gioia di Macy, una ragazzina di prima liceo con la sindrome di Down, è così commovente da aver smosso gli animi di 888.000 persone. La ragazza nel video, postato su Instagram dai suoi genitori, schiamazza e risponde alle domande della mamma che le chiede “Macy allora sei felice?” con un fragoroso sì.

Come si evince dalla descrizione del post la piccola Macy ha ricevuto un invito per partecipare alla festa di compleanno di un suo compagno di classe. Se è vero che tutti i bimbi sono felici di poter festeggiare insieme agli amici, di poter giocare sui gonfiabili o di ricevere la consueta borsetta del compleanno, Macy è doppiamente felice perché, come scrive la sua mamma, “gli inviti alle feste che Macy ha ricevuto da quando era alla scuola materna ad oggi, si possono contare appena sulle dita di una mano”.

Il video virale

Nel video, che su Instagram ha raggiunto quasi un milione di utenti, la piccola Macy sventola il suo invito al compleanno, così che si possa vedere bene in camera. “Sono così felice per te” dice la voce fuori campo della sua mamma che la sta riprendendo, mentre Macy risponde “sìììì" e grida forte per la felicità.

Intervistata da Today.com, Heather Avis, la mamma di Macy, ha spiegato che pochissimi bambini e di conseguenza pochissimi genitori, fino a quel momento, avevano avuto piacere di invitare sua figlia alle loro feste di compleanno. Il motivo? Macy è affetta da sindrome di Down, si esprime con i gesti più che con le parole e nessuno pensava a lei quando scriveva i propri inviti di compleanno: “Macy sembrava non avere valore per nessuno”. Fino a che i suoi genitori hanno deciso di iscriverla ad un programma dal nome “abilità di vita”, una classe in cui Macy ha potuto incontrare altri ragazzi affetti da disabilità e avere il supporto di insegnanti pronti a supportarla. “Per la prima volta ha sentito di appartenere a un gruppo di amici” ha detto la sua mamma a Today.com.

Proprio da questa classe è arrivato l’invito che ha tanto emozionato Macy e tantissimi utenti: “Con la sua gioia che commuove, Macy parla a tutta l’umanità. Tutti noi esseri umani vogliamo sentirci parte di qualcosa e desiderati dagli altri”.

Come è andata la festa?

La mamma di Macy ha deciso, mossa dai tanti commenti e dai mille messaggi degli utenti desiderosi di sapere come fosse andata la festa di compleanno, di rispondere con un altro video, fatto alla ragazza subito dopo l’evento.

In questo secondo video Macy esplode dalla felicità e nonostante le sue difficoltà comunicative scandisce chiaramente le parole per esprimere i suoi sentimenti di gioia “Mamma mi sono divertita troppo, mi è piaciuto tantissimo il posto, amo le feste di compleanno”.

La mamma di Macy ha spiegato sotto al post che prima della festa era un po’ preoccupata perché non conosceva nessuno, ma la mamma del festeggiato l’ha accolta facendola sentiere a casa e dicendole che l’obiettivo della festa era che nessuno si sentisse escluso:

“Ci tengo a dire che la festa è stata inclusiva non certo perché sono stati invitati solo studenti disabili. Al compleanno c’erano tutti i ragazzi, ma è evidente che proprio i ragazzi disabili come mia figlia, che sanno bene cosa significhi sentirsi esclusi, diventano poi i migliori ad includere gli altri” ha scritto la mamma di Macy sotto il post, lanciando un messaggio importante per tutti.