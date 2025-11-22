Il video del bambino sordo che inizia a comunicare con la lingua dei segni: “Avevamo paura non ci riuscisse

Un bimbo di 13 mesi ha lasciato senza parole la madre quando ha cominciato a cominciare con la lingua dei segni dopo tanti mesi di tentativi. Il momento, condiviso su TikTok, è rapidamente diventato virale.

Dopo mesi di sguardi curiosi e faticosi tentativi di comunicazione, un bimbo sordo di 13 mesi ha improvvisamente eseguito un segno in lingua dei segni americana (ASL) davanti alla madre, Ellie, che, emozionata, ha voluto condividere la gioia di quel momento su TikTok, dove il video è subito diventato virale. "Dopo aver mangiato tutto il suo cibo questa sera il bambino ha fatto il segno ASL che significa: ‘tutto fatto'", ha spiegato la donna nella didascalia del posto. "In un primo momento ho pensato che fosse una coincidenza, ma poi lo ha eseguito diverse altre volte".

I primi segni e le prime emozioni

Come raccontato dalla stessa Ellie al sito Newsweek, la possibilità che il bambino fosse sordo era stata paventata fin da subito, ma la conferma è arrivata quando aveva circa due mesi. Da quel momento la famiglia ha iniziato a studiare la lingua dei segni, nonostante le difficoltà di un mondo fino ad allora del tutto sconosciuto. Miller ricorda come i primi tempi fossero stati complessi: né lei né il marito avevano mai incontrato persone sorde prima d'ora.

I primi temi sono dunque stati piuttosto complessi, ma lo scorso 5 novembre il piccolo era comunque riuscito ad apprendere il sui primo segno, una sorta di "evviva" festoso. La vera svolta è però arrivata pochi giorni dopo, il 17 novembre, quando il piccolo ha utilizzato un movimento coordinato in lingua dei segni per dire che aveva finito tutto quello che c'era da mangiare. Una conquista che ha commosso profondamente la madre. Ellie ha infatti piegato di essersi sentita "estremamente emozionata", confessando che iniziava a temere possibili ritardi nell'apprendimento. Poi, però, il suo bambino li ha sorpresi tutti.

Un video virale e l'inaspettata ondata di affetto

Il filmato che mostra il secondo segno di Timmy ha rapidamente superato le 140.000 visualizzazioni. Miller ha raccontato di essere rimasta stupita dalla reazione del pubblico: non immaginava che così tante persone ignorassero la capacità dei bambini di imparare la lingua dei segni fin dai primi mesi. "Tutti sono stati dolcissimi", ha affermato, colpita dai messaggi ricevuti in rete. Nei commenti, utenti da tutto il mondo celebrano il piccolo e la sua conquista, trasformando un semplice gesto in un simbolo di scoperta, resilienza e meraviglia condivisa.

Ora il futuro appare più luminoso per la famiglia, anche perchè i medici hanno ipotizzato che il piccolo un giorno potrebbe acquistare l'udito grazie a un dispositivo BAHA (Bone-Anchored Hearing Aid), un apparecchio acustico a conduzione ossea passiva che trasmette i suoni direttamente all'orecchio interno. Ellie e il marito stanno cercando di ottenerlo dalla nascita e spera che il piccolo possa averlo entro i prossimi mesi. Una prospettiva che aggiunge un ulteriore tassello di speranza al loro cammino.