Papà colpito da ictus, il figlio di 8 anni canta con lui per aiutarlo a recuperare la parola

Un video diventato virale su TikTok ha ripreso la scena di un bimbo di 8 anni mentre parla e canta con il padre, reduce da un ictus che ha fortemente compromesso la sua capacità di comunicare.

credits: TikTok/@chaostocomeback

Se il vostro algoritmo è allenato a proporre contenuti strappalacrime, potreste esservi imbattuti nel video di un bambino di otto anni che sembra insegnare al padre a pronunciare alcune frasi e a canticchiare una canzone. In realtà quel breve quadretto familiare nasconde una storia che Lizzy, madre del piccolo, ha deciso di condividere con il mondo. L'uomo sdraiato sul divano è infatti reduce da un ictus che ha compromesso in modo serio la sua capacità di parlare, e il bambino ha iniziato a dedicare ogni giorno parte del suo tempo per conversare con lui e aiutarlo negli esercizi, con l’obiettivo di restituirgli, passo dopo passo, la normalità di un tempo.

L'incidente e la prognosi durissima

Lo scorso 11 ottobre, il marito di Lissy, Rich 53 anni, era in auto quando un dolore improvviso alla mandibola e lampi di luce gli hanno attraversato la vista. Ha avuto la lucidità di raggiungere il pronto soccorso, ma nel corridoio è stato colpito da un ictus. Stabilizzato, è stato trasferito in un ospedale più grande. Nelle prime ore del mattino, un coagulo arrivato al cervello ha provocato un secondo ictus ischemico, più grave. I medici sono intervenuti con urgenza per risolvere una situazione che appariva disperata. La causa, scopriranno, era una dissezione dell'aorta, totalmente imprevedibile. Nei giorni successivi, a Lizzy è stato detto che forse suo marito non avrebbe più camminato da solo, né mangiato senza aiuto. Un medico aveva anche ipotizzato che non sarebbe più stato possibile avere una normale conversazione con lui.

Lavoro di squadra per tornare a parlare

Dopo tre settimane di riabilitazione intensiva, Rich è tornato a casa, in Rhode Island. Non può più lavorare nei cantieri del legname né occuparsi alla cura della sua amata auto. La sua vita ora è fatta di esercizi per recuperare la forza sul lato destro e per riappropriarsi della parola. La maggior parte delle funzioni sono tornate, anche se mano destra rimane quasi del tutto insensibile. In questa nuova quotidianità, il figlio Richie è diventato un alleato prezioso. Partecipa alla fisioterapia, ripete gli esercizi di linguaggio, lo sprona. La madre ha raccontato al sito di Newsweek che il piccolo assolve questo compito con una sensibilità fuori dal comune per la sua età, trasformando ogni progresso in una piccola vittoria condivisa. Proprio in una di queste sessioni è stata ripresa la scena che ha commosso TikTok.

La scorsa settimana il bambino si è infatti seduto accanto al padre sdraiato sul divano per allenarlo su frasi familiari, come il saluto scherzoso "Hey, Chicken Little", o il ritornello di Let Me Tell You ’Bout My Best Friend. Gli ha suggerito anche la frase della buonanotte che erano soliti ripetersi prima di mettersi a letto.

Oggi Rich segue terapia fisica e occupazionale due volte alla settimana e logopedia tre volte. A casa il lavoro prosegue con app, libri e strumenti pensati per il recupero post-ictus. Ogni giorno compie un piccolo passo avanti nel lungo percorso per tornare a essere la persona che era, e suo figlio resta sempre al suo fianco per sostenerlo.