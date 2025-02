video suggerito

Il trucco scandinavo da 15 minuti per migliorare il sonno del bambino: “Tanto semplice quanto efficace” Una mamma americana ha recentemente riproposto sui social un’abitudine che, nei Paesi scandinavi, è ormai un’abitudine consolidata per molte famiglie. Aprire le finestre della camera per 10 o 15 minuti consenete infatti un ricambio d’aria ottimale per garantire ai bambini un riposo lungo e confortevole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Far "prendere aria" alla stanza dopo la notte appena trascorsa è una vecchia abitudine che nonne e mamme si tramandano da tempo immemore, con buona pace di generazioni di figli che si sono dovuti rassegnare a risvegliarsi bruscamente per ripararsi dal gelido abbraccio della brezza mattutina. Nel Nord Europa però, aprire la finestra e favorire la circolazione dell'aria è un'abitudine che si pratica anche prima di mettersi a letto, soprattutto quando si vuole favorire il riposo dei bambini.

A rilanciare i benefici di questa usanza è stata di recente una madre madre americana che ha condiviso su TikTok la propria esperienza: dopo settimane di risvegli alle prime luci dell’alba, ha provato a rinfrescare la stanza per 15 minuti prima della nanna e i suoi figli hanno dormito fino alle 7:45 del mattino. Un risultato del tutto insperato, che trova conferma anche dagli esperti del sonno: la qualità dell’aria e la temperatura possono davvero giocare un ruolo determinante nel riposo notturno dei piccoli.

Il legame tra aria fresca e sonno profondo

L’idea che l’aria fresca possa migliorare il sonno non è certo nuova. Nei paesi scandinavi, ad esempio, è una pratica comune far dormire i bambini all’aperto, anche in inverno, ben coperti per proteggersi dal freddo. I genitori credono che questa abitudine rafforzi il sistema immunitario e favorisca un sonno più profondo e duraturo. Ma qual è la spiegazione scientifica di questo fenomeno?

Leggi anche Perché è meglio non coprire troppo i bebè e come accorgersi se soffrono il caldo: i consigli della pediatra

Secondo l’esperta di sonno Daisy Ferns, intervistata dall'HuffPost per commentare il virale hack scandinavo, rinfrescare la stanza per 10-15 minuti prima di coricarsi può effettivamente favorire un riposo migliore. Il raffreddamento del corpo, infatti, imita il naturale processo del sonno e aiuta a raggiungere più rapidamente una fase di riposo profondo. Temperature comprese tra i 16 e i 18 gradi sono spesso consigliate proprio per questo motivo.

Benefici dell’aria fresca nella camera da letto

Anche Rosey Davidson, consulente del sonno e fondatrice di Just Chill Baby Sleep, ha confermato come aprire le finestre prima di dormire possa migliorare la qualità del sonno. Oltre a contribuire a un ambiente più fresco, l’aria esterna riduce i livelli di anidride carbonica nella stanza, migliorando l’ossigenazione e riducendo la sensazione di "aria pesante" (in effetti è piena di anidride carbonica) che può disturbare il riposo.

Trovare un metodo equilibrato

Non tutti i bimbi però reagiscono allo stesso modo. Alcuni piccoli sono infatti più sensibili di altri alle variazioni di temperatura e mettersi a letto in una stanza troppo fredda potrebbe ottenere l'effetto contrario a quello desiderato. Sta dunque ai genitori comprendere le preferenze dei figli e trovare un equilibrio funzionale, magari dotandosi di un termometro da camera per assicurarsi che la temperatura non cali in modo eccessivo, o utilizzando pigiami o coperte più pesanti per rendere più confortevole la fase dell'addormentamento.