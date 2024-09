video suggerito

Il trucco per viaggiare senza stress con i bimbi diventa virale, ma non tutti sono convinti: "È pericoloso" Il video mostra un modo furbo per agganciare il bimbo al trolley, così da poterlo trasportare mantenendo le mani libere. Alcuni genitori però suggeriscono che l'idea potrebbe nascondere delle insidie: "C'è il pericolo che il bimbo si muova e finisca sotto la valigia".

Un semplice trucco per facilitare i viaggi in aeroporto con i bambini piccoli sta circolando su X (ex-Twitter), conquistando l’attenzione di molti genitori. Il video, ripreso da Instagram, mostra un'idea alquanto ingegnosa per rendere gli spostamenti nei terminal aeroportuali meno stressanti, specialmente quando si è accompagnati dai più piccoli.

La madre protagonista della clip propone infatti di agganciare i bimbi al manico estraibile del trolley, così da tenerli sotto controllo senza doverli rincorrere.

Se però molti genitori hanno salutato l'idea con entusiasmo, tra i commenti altrettanti hanno espresso serie perplessità sui rischi nascosti dietro un hack solo apparentemente privo di controindicazioni.

Lo stratagemma del giubbotto e della valigia

Nel video, una madre mostra come trasformare il giubbottino del figlioletto in una sorta di imbracatura da fissare alla maniglia di una valigia. Con un gesto semplice, la donna aggancia il giubbotto al trolley, permettendo così al bambino di restare seduto sulla valigia mentre viene trainato attraverso l’aeroporto.

Il metodo è stato pensato per evitare che i piccoli si perdano in mezzo alla folla e, al contempo, permette ai genitori di avere le mani libere durante gli spostamenti all'interno di luoghi come il gate di un aeroporto o la banchina di una stazione. Il video mostra chiaramente la facilità con la quale la madre porta il trolley accanto a sé, con il figlio agganciato sopra, evitando così di doverlo tenere per mano o rischiare che corra via.

Molti genitori hanno apprezzato il trucco, considerandolo una soluzione creativa per gestire i bambini in situazioni caotiche come quelle degli aeroporti. Un utente ha scritto: "Avrei voluto conoscere questo trucco quando mio figlio era piccolo!".

Occhio alla sicurezza

Nonostante l’entusiasmo di decine di commenti, alcuni genitori hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del metodo.

In particolare è stato sottolineato come il trucchetto usato per agganciare il bimbo al trolley comporti diversi rischi legati alla possibilità che la valigia possa ribaltarsi e far cadere il piccolo, con il pericolo che la valigia – spesso voluminosa e pesante – finisca per schiacciarlo.

Un commentatore ha quindi suggerito di prendere precauzioni ulteriori, come l’uso di un casco, per evitare danni in caso di caduta. Un altro utente ha notato che, sebbene l’idea sia ingegnosa, potrebbe nascondere molte insidie qualora il bagaglio dovesse inclinarsi o cadere lateralmente.

"Funziona bene finché la valigia non si inclina e il bambino, ancora legato, non si fa male" ha scritto un commentatore, mentre un altro utente fa notare che, qualora la sfortuna volesse metterci lo zampino, un indumento troppo stretto o un movimento involontario del bimbo potrebbe esercitare troppa pressione sul corpo del bimbo e rendergli difficile la respirazione.

Altri ancora hanno espresso il timore che il bambino possa cercare di muoversi o afferrare qualcosa, sbilanciando la valigia: "Brutta idea, se la valigia cade il bambino rischia di farsi male seriamente. E poi sembra davvero scomodo".

Insomma, nonostante l'apparente efficacia, il trucchetto per facilitarsi la vita durante un viaggio non sembra essere il più indicato per la sicurezza dei bimbi: il rischio è di rovinarsi la vacanza ancora prima di partire.