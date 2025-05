video suggerito

Il trucco di una mamma per far dormire il suo bambino, nonostante la regressione del sonno: “Nessuno lo conosce” Una mamma ha condiviso il suo metodo, poco convenzionale, per far dormire il suo bebé. La donna ha spiegato che il piccolo sta vivendo un momento di regressione del sonno e ha fatto forza a tutte le mamme che fronteggiano una situazione simile. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di Brooke Winner

Una mamma ha raccontato tramite il suo profilo di TikTok la regressione del sonno del suo bambino, immortalandolo mentre dorme con una canzone di sottofondo, steso a pancia in su sul lettone, con una coperta che gli copre gli occhi ed evita che gli arrivi della luce.

La regressione del sonno: una tremenda realtà

Brooke Winner ha pubblicato un video del suo piccolo Murphy che a soli tre mesi e mezzo, già fa i capricci per il luogo e il momento in cui mettersi dormire e riesce a prendere sonno solo in condizioni alquanto buffe, sul lettone dei suoi genitori: "Il bambino ha avuto una regressione del sonno e ora riesce a dormire solo se i suoi occhi sono completamente protetti dalla luce" spiega la mamma a Newsweek, dicendo che il suo bimbo fino al compimento dei 3 mesi di vita l'ha sempre fatta sentire la donna più fortunata del mondo, dormendo anche tutta la notte.

Come spiega anche il sito dell'NHS, si tratta di una normale risposta del corpo del bambino all'adattamento al ciclo del sonno, che si può protrarre per due o anche sei settimane, prima che il piccolo riprenda a dormire almeno 5 ore filate a notte. La regressione del sonno, che porta dunque i piccoli a svegliarsi a più riprese durante la notte si può presentare anche in tutte quelle fasi della vita in cui ci sono dei salti evolutivi:

quando il piccolo impara a gattonare

quando impara a stare in piedi

quando impara che gli oggetti e le persone rimangono anche se scompaiono dalla sua area visiva

anche se scompaiono dalla sua area visiva quando inizia la dentizione.

Tuttavia, non si tratta di una condizione permanente, ma solo passeggera, che si può contrastare fissando una routine rilassante del sonno, fatta di un orario preciso per la messa a letto, un bagno caldo, una bella favola raccontata, del dondolio tra le braccia e dei rumori bianchi. Come spiega la giovane mamma, servono però anche pazienza e costanza e la capacità di fare lavoro di squadra nella coppia, affinché la carenza di sonno non pesi sempre e solo su una persona.

I commenti al video della mamma

La donna dunque ha postato il video del suo bambino per tranquillizzare le altre mamme che, come lei, fronteggiano la regressione del sonno del loro bebé, innanzitutto indicando loro un trucco che permette al suo bambino di dormire. "Consiglio anche a voi di provare a coprire gli occhi dei vostri bimbi, magari è proprio qualche spiraglio di luce a tenerli svegli". In secondo luogo cerca di fare forza ai genitori di questi piccoli, suggerendo loro che prima o poi la regressione del sonno passerà e di non sentirsi sbagliati se devono contravvenire a qualche norma suggerita dal pediatra pur di far addormentare i loro piccoli. Tra i commenti, infatti, sono comparsi anche quelli di mamme che credevano di essere le sole a dover trovare metodi creativi e alternativi per far addormentare i propri bimbi e quelle che invece, affermano anche loro di aver bisogno di mascherine per coprirsi gli occhi al fine di dormire indisturbate tutta la notte.