Quante ore di sonno sono necessarie per i bambini? Ecco quanto devono dormire ogni notte

Il sonno è un pilastro fondamentale per lo sviluppo e il benessere psicofisico dei bambini. Dormire bene non solo favorisce la crescita (l'ormone della crescita si "attiva" proprio durante il riposo notturno), la memoria e la concentrazione, ma rafforza anche il sistema immunitario e migliora l’umore. Una quantità adeguata di sonno è quindi essenziale fin dai primi giorni di vita, e deve essere rispettata con costanza anche durante le vacanze o nei periodi di maggiore cambiamento.

Come sottolineano i pediatri della Società Italiana di Pediatria (SIP),una buona igiene del sonno contribuisce a prevenire disturbi comportamentali, irritabilità, cali di attenzione e difficoltà scolastiche. Tuttavia, la quantità di ore di sonno necessarie non è uguale per tutte le età. I neonati, ad esempio, hanno bisogno di molte più ore di riposo rispetto a un adolescente. È quindi importante conoscere le indicazioni per ogni fascia d’età, così da creare abitudini sane fin dall’infanzia.

Quante ore devono dormire i bambini

Ecco, secondo le indicazioni degli esperti, quante ore di sonno sono consigliate per ogni fase della crescita:

0-3 mesi : tra 14 e 17 ore al giorno, suddivise tra sonno notturno e sonnellini diurni. In questa fase il ritmo sonno-veglia non è ancora stabilizzato.

: tra al giorno, suddivise tra sonno notturno e sonnellini diurni. In questa fase il ritmo sonno-veglia non è ancora stabilizzato. 4-11 mesi : tra 12 e 15 ore complessive. Inizia a delinearsi una routine, con un sonno notturno più regolare e 2-3 pisolini durante il giorno.

: tra complessive. Inizia a delinearsi una routine, con un sonno notturno più regolare e 2-3 pisolini durante il giorno. 1-2 anni : tra 11 e 14 ore . Il sonno notturno si consolida, ma è ancora utile mantenere uno o due sonnellini pomeridiani.

: tra . Il sonno notturno si consolida, ma è ancora utile mantenere uno o due sonnellini pomeridiani. 3-5 anni : tra 10 e 13 ore . I pisolini pomeridiani possono gradualmente scomparire, ma è fondamentale garantire un sonno notturno lungo e di qualità.

: tra . I pisolini pomeridiani possono gradualmente scomparire, ma è fondamentale garantire un sonno notturno lungo e di qualità. 6-13 anni : tra 9 e 11 ore . La scuola e le attività pomeridiane possono influenzare i ritmi, ma è importante evitare che i bambini dormano meno del necessario. Per fare ciò è bene impostare regole piuttosto rigide sull'ora di andare a letto e sviluppare una routine serale che favorisca il riposo

: tra . La scuola e le attività pomeridiane possono influenzare i ritmi, ma è importante evitare che i bambini dormano meno del necessario. Per fare ciò è bene impostare regole piuttosto rigide sull'ora di andare a letto e sviluppare una routine serale che favorisca il riposo 14-17 anni: tra 8 e 10 ore. Gli adolescenti tendono a posticipare l’orario della nanna, ma il loro cervello ha ancora bisogno di riposo per affrontare le sfide scolastiche ed emotive.

Rispettare questi parametri aiuta a prevenire i disturbi del sonno più comuni, come insonnia, risvegli frequenti o difficoltà di addormentamento. Fondamentale, secondo i pediatri, è stabilire routine regolari, evitare l’uso di schermi prima di dormire e creare un ambiente rilassante, silenzioso e buio. Solo così il sonno diventa un alleato prezioso nella crescita dei più piccoli.