Il piccolo Dallas ha fretta di nascere e la sua mamma partorisce in auto durante una bufera di neve

Il 22 gennaio è venuto al mondo il piccolo Dallas Amir, mentre imperversava una bufera di beve nella sua città. I suoi genitori non sono riusciti a raggiungere l'ospedale, distante appena 20 minuti da casa loro e il bimbo è venuto al mondo nel parcheggio di un negozio di ciambelle.

A cura di Sophia Crotti

Il piccolo Dallas Amir aveva voglia di venire al mondo e così, noncurante delle previsioni meteo tremendamente avverse, è nato il 22 gennaio, all'indomani di una tremenda bufera che si è riversata sull'Alabama, rendendo molte strade impraticabili, perché coperte da neve e ghiaccio. Durante la folle corsa all'ospedale, della sua mamma e del suo papà, dove ogni cosa sembrava rendere il tragitto un po' più lungo e difficoltoso, il piccolo ha emesso il suo primo vagito, senza dare la possibilità ai genitori, di raggiungere l'ospedale più vicino.

La nascita del piccolo Dallas

Sha'Nya Bennett è una mamma dell'Alabama di appena 23 anni, che qualche giorno fa ha dato alla luce il suo secondo genito, il piccolo Dallas Amir. La donna, reduce dalla precedente gravidanza, era convinta che dopo la rottura delle acque e l'inizio delle prime sporadiche contrazioni, avrebbe avuto il tempo di recarsi all'ospedale Flowers Hospital di Dothan, dove avrebbe dovuto dare alla luce il suo bambino. Si è messa dunque in macchina insieme al suo fidanzato Keon Mitchell, e al suo primo genito di 4 anni, per affrontare le strade dell'Alabama, che proprio in quei giorni erano colpite da una tremenda bufera di neve. Il primo impedimento sono state le condizioni dell'auto che non riusciva proprio a sbrinarsi.

"Le contrazioni si sono fatte improvvisamente sempre più ravvicinate e come se non bastasse a causa del ghiaccio e del destino il viaggio sembrava durare tantissimo, ogni semaforo era sempre rosso" racconta la mamma intervistata da Good Morning America.

Così ad un certo punto, mentre in preda ai dolori racconta di essersi focalizzata sull'arrivo all'ospedale, dove le avrebbero fatto l'epidurale, ha urlato al compagno di accostare, proprio nei pressi di un negozio di ciambelle e dolciumi, il Krispy Kreme. "Ho iniziato a sentire la testa di mio figlio tra le mie mani, ho detto al mio compagno di parcheggiare al più presto, così lui ha fatto un'inversione a U e nostro figlio è venuto al mondo". La donna racconta che il compagno le si è messo davanti e l'ha aiutata a far nascere il loro piccolo. Mentre il loro bimbo emetteva i primi vagiti, i genitori, che avevano contattato il 911, hanno sentito avvicinarsi le sirene dell'ambulanza dal fondo della strada.

Il trasporto in ospedale e il dolce pensiero

Il personale sanitario ha subito portato il bambino e la mamma in ospedale per un controllo. "Ho finalmente tirata uno sospiro di sollievo quando mi hanno detto che Dallas stava bene" racconta Sha'Nya Bennett parlando del suo piccolo venuto al mondo di quasi due kg e mezzo, che in ospedale è stato immediatamente riscaldato dopo il freddo preso alla sua nascita nel parcheggio. Il bambino è stato il primo a nascere nel parcheggio della catena di negozi di dolciumi, per questo hanno fatto sapere dall'azienda, che il bimbo potrà festeggiare per sempre gratuitamente il suo compleanno in uno dei loro locali.

La notizia della nascita del bambino nel parcheggio del negozio di ciambelle ha entusiasmato anche il suo fratellino che racconta a tutti la rocambolesca nascita del piccolo Dallas Amir. "Non poteva nascere da nessun'altra parte, è davvero dolce e buono come una ciambella, non piange mai" spiega la mamma a GMA che rivela di averlo soprannominato, insieme al compagno, "Glaze" che significa "glassa", in onore di quella lucida e dolcissima che sormonta le loro ciambelle preferite.