video suggerito

“Ti presento i tuoi genitori, saranno i pilastri della tua vita”: il dolce discorso di un medico al neonato Il ginecologo Richard Bridgewater ha fatto un discorso motivazionale ad un bebè appena nato, i genitori hanno condiviso il dolcissimo video in breve diventato virale online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @dabakefam

Il dottor Richard Bridgewater, è un ginecologo che è solito portare i bimbi dalle loro famiglie, dopo il parto, facendo ai piccoli un discorso motivazionale.

Una coppia di neogenitori ha deciso di condividere online il discorso fatto al loro bimbo dal medico e le dolci parole dell’uomo hanno fatto breccia nel cuore dei followers che hanno ricondiviso il contenuto.

La nascita del bimbo dopo un aborto spontanei

Durante i primi giorni di dicembre ha visto la luce per la prima volta il piccolo Giannis. Il bimbo non può sapere di aver portato ai suoi genitori una gioia immensa, dopo che i due avevano sperimentato, un anno prima, un dolorosissimo aborto spontaneo.

Leggi anche Entra in ospedale per un forte mal di schiena e partorisce prematuramente il suo bambino, la storia di Alyssa

La coppia racconta alle pagine di Toay.com di essere rimasta lacerata dal dolore quando alla diciottesima settimana di una precedente gravidanza ha scoperto che il loro bambino non dava più alcun segnale di vita. “La mia ginecologa d’allora sminuì il mio dolore, dicendo che purtroppo entro la diciottesima settimana di gravidanza un aborto spontaneo non era così anomalo, capii che avrei dovuto cambiare esperta” racconta Soneasha Baker a Today.com.

A questo punto la coppia, affidandosi ai consigli di alcuni amici, si è recata presso lo studio del dottor Bridgewater, che li ha ascoltati, compresi e ha concluso quel primo incontro con una grande rassicurazione: “Ti assicuro che faremo nascere il tuo bimbo arcobaleno”.

Quando la donna è rimasta incinta del piccolo Giannis, racconta di aver avuto molta paura, temeva che ad ogni visita di controllo il medico si accorgesse che il suo bimbo non stava bene o addirittura non ci fosse più. “Il dottor Bridgewater ha compreso le mie angosce e ricordo che ad ogni visita mi diceva che il mio bimbo era lì, il suo battito si sentiva e che sarebbe nato” racconta la donna.

Il ginecologo non si è smentito neanche il giorno del parto, quando ha registrato un piccolo video motivazionali insieme ai genitori per il nuovo nato.

Il video motivazionale e le dolci parole del medico

Il parto del piccolo Giannis, raccontano i suoi genitori alla testata, è stato abbastanza rocambolesco, il bimbo non ne voleva sapere di nascere e la sua mamma è rimasta per più di un’ora ferma ad una dilatazione di 9 cm. “Il dottor Bridgewater non se n’è mai andato, è rimasto nella struttura fino alle prime luci dell’alba, quando mio figlio è venuto al mondo”.

Il medico, dopo essersi accertato che la mamma e il suo bambino stavano bene, è andato in camera e ha chiesto che venisse registrato un video, da far vedere al piccolo Giannis, una volta grande. Il dottore ha iniziato così un discorso motivazionale che ha commosso il web: “ Oggi è il tuo compleanno, ma aspetta, prima guarda quanto sei bello – dice mostrando il piccolo in camera – sei nato oggi, l’8 dicembre e voglio che tu sappia che le persone che ti hanno dato al mondo sono meravigliose. La tua mamma e il tuo papà saranno per sempre i pilastri della tua vita, ma devi sapere che hanno sacrificato molto di loro stessi per farti nascere. Ricordatene ogni anno quando come oggi ti canteranno “Tanti auguri a te””. Il video si conclude con la famiglia commossa che abbraccia il piccolo e canta il motivetto beneaugurale.

Il contenuto, condiviso sul web, ha ottenuto tantissimi consensi e commenti di genitori che hanno raccontato quanto il medico sia solito fare lo stesso con tutti i bambini che fa nascere. La mamma del piccolo Giannis, letti i commenti, ha confermato che il ginecologo per lei è stato davvero speciale: “Ha fatto molto più di quanto fosse di sua competenza e gliene sarò grata sempre, ho capito che un medico che ti ascolta e ti fa commuovere era ciò di cui avevo bisogno per dare al mondo il mio bimbo”.