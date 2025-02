video suggerito

"Il compleanno è solo per chi festeggia": le rigide regole di una mamma per le feste dei piccoli Nel corso del suo podcast, la sportiva e madre di tre figlie Kylie Kelce ha raccontato di essere fermamente contraria all'abitudine di fare regali anche ai fratelli o alle sorelle di chi sta celebrando il compleanno: "In questo modo di toglie importanza al festeggiato"

Le feste di compleanno sono occasioni di gioia e condivisione per tutti, ma è importante mantenere sempre il focus sul vero protagonista della giornata. È questo uno dei consigli che l'americana Kylie Kelce, ex-sportiva e moglie della vecchia gloria NFL Jason Kelce, ha recentemente condiviso all'interno del suo podcast Not Gonna Lie.

Kelce, che è una mamma di tre bambine con una quarta in arrivo, ha infatti snocciolato alcune opinioni molto nette riguardo i compleanno dei bambini, affermando di non amarli particolarmente ("Non sono una grande fan", ha dichiarato) e di aver adottato alcune regole molto rigide per le feste delle sue bimbe. La più importante? Niente regali per chi non è festeggiato.

Feste per i più piccoli: un momento per i genitori

Durante la puntata del podcast, Kelce ha spiegato di ritenere che i compleanni dei bimbi molto piccoli – soprattutto quelli del primo e del secondo anno – siano eventi più per gli adulti che per i festeggiati, poiché a quell'età i figli non sono ancora consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a loro. Ecco perché, ha affermato la donna, l'organizzazione di questi eventi dovrebbe essere pensata per piacere ai genitori, magari prevedendo qualche drink o svago più "maturo", pur senza troppi eccessi.

Kylie Kelce

Il ruolo speciale della torta

Se da un lato Kylie ha raccontato di preferire un approccio minimalista alle feste, dall'altro la vulcanica mamma non sembra voler transigere sull'importanza della torta di compleanno. Ogni anno infatti, insieme al marito Jason, si occupa di scegliere o ordinare una torta decorata per ciascuna delle sue figlie. Per lei, la torta è un elemento fondamentale della festa – le prossime saranno a tema Frozen – e una delle tradizioni familiari più amate consiste nel lasciare che le bambine si divertano a mangiarla senza troppe regole.

No ai regali per i fratelli

La regola numero uno riguarda però l'abitudine molto diffusa di fare dei piccoli regali anche ai fratelli del festeggiato. Molti credono che questa pratica sia un gesto gentile per non creare gelosie tra i bambini, ma Kelce si oppone con fermezza a questa visione e la sua famiglia segue da sempre una regola chiara: il compleanno è solo per il festeggiato, e gli altri bambini non ricevono doni.

Secondo Kelce, infatti, ricevere regali nel giorno del compleanno di un altro bambino riduce l'importanza dell'evento e trasmette un messaggio sbagliato. Insegnare ai bambini a rispettare il momento di festa degli altri è invece un valore fondamentale, che Kelce e il marito vogliono assolutamente trasmettere alle proprie figlie.