“I miei figli litigano a suon di rime rap”: il metodo di una mamma per rendere costruttivi i conflitti tra bimbi Una mamma, che su TikTok si chiama _Millilove, ha condiviso online il suo metodo creativo per rendere le litigate tra i suoi figli costruttive e per nulla aggressive: i due bambini si scontrano a suon di rime rap. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

E se una litigata tra bambini si trasformasse in una creativa battaglia rap? Questa è stata l’intuizione di una mamma che ha deciso di suggerire ai propri figli di incanalare l’energia che metterebbero in una litigata in una gara a suon di rime.

Ha condiviso su TikTok la sua soddisfazione nel sentire i suoi figli mettere in atto il trucco da lei proposto, e mentre i due se ne dicono per le rime (in tutti i sensi) lei li ascolta dalla camera a fianco scrivendo: “Sono una mamma così orgogliosa dei suoi figli”

Il metodo della battaglia a suon di rime

“Ogni giorno tutti quanti dormono, quando ti sentono parlare come un bambino”

“Se fossi un bimbo piccolo saprei batterti a "Call of Duty"?”

Inizia così la battaglia rap tra i due fratelli, i cui toni si accendono e infervorano parlando di videogiochi, persino politica e bisticci riguardo l’età e chi è davvero il più piccolo fra i due.

La mamma ha condiviso un video in cui lei sta ritirando i panni dalla lavatrice e intanto sente azionare la musica dai suoi figli nella sala a fianco e li ascolta tra botte e risposte a suon di rap: “Sono una mamma orgogliosa perché ho insegnato ai miei figli a fare delle battaglie rap, invece di litigare. Loro mi hanno ascoltato e non si mettono più nei guai”.

Il metodo è molto semplice, quando i due fratelli, come tutti i bambini, sono in procinto di litigare, situazione che durante l’estate si verifica con maggiore frequenza, devono invece azionare lo stereo, scegliere la base che preferiscono e iniziare a rappare. Concentrandosi sulle rime, la rabbia e il nervosismo passano in fretta e i due finiscono per litigare in maniera costruttiva.

La mamma ha condiviso il suo metodo su TikTok, dove il video ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni ed è stato pubblicato nuovamente dalla madre con i sottotitoli dei versi rap che i due bambini si scambiavano.

Tra i commenti molti utenti si sono complimentati con la mamma “Adoro le nuove generazioni dei genitori, che suggeriscono ai loro figli di fare battaglie rap al posto di litigare”, un altro dice “Questa mamma ha avuto L’IDEA”, un’altra in maniera scherzosa le scrive: “Ecco come si diventa dei grandi rapper”.

Perché incanalare le proprie energie in qualcosa di artistico aiuta i bambini a vincere il nervosismo

Il metodo messo in atto dalla giovane mamma americana ha in realtà radici che affondano in un passato lontano quasi un millennio, la tenzone, ossia un genere di poesia nato in Provenza tra XII e XIII secolo consisteva proprio in una battaglia, litigio a suon di rime, in cui i due poeti si scontravano, prendendosi gioco l’uno dell’altro.

Da qui il detto “rispondersi per le rime”, che la terapista Nilou Esmaeilpour, alle pagine di Parents, dice essere ottimale per aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni. “Non solo battaglie rap, anche disegni, balletti, musica alta, ogni approccio creativo è uno sbocco che permette ai bambini di incanalare le loro energie in maniera sana”.

I bambini, traggono tantissimi benefici dalla trasformazione della rabbia in arte:

concentrandosi sulle rime i bambini trasformano un banale litigio in una possibilità costruttiva di crescita

di crescita fanno lavoro di squadra: seppur arrabbiati si sostengono e completano le rime gli uni con gli altri

seppur arrabbiati si sostengono e completano le rime gli uni con gli altri si riduce la competizione e la rivalità tra fratelli

sviluppano il pensiero critico: i bambini devono trovare la rima giusta in pochi secondi, imparando così a trovare le soluzioni ai problemi.

i bambini devono trovare la rima giusta in pochi secondi, imparando così a trovare le soluzioni ai problemi. i bimbi diventano sempre più creativi: la creatività permette ai piccoli di avere fiducia nelle proprie capacità, sconfiggere le paure e imparare a controllare i propri sentimenti.

Come insegnare ai bambini a risolvere i conflitti in maniera creativa

Replicare il metodo messo in atto dalla mamma su TikTok o crearne uno nuovo, facendo in modo che il bimbo impari ad incanalare la rabbia nella creatività è molto semplice, basterà seguire queste indicazioni, che ha suggerito sulla rivista Parents la dottoressa Nilou Esmaeilpour:

Avere a disposizione del materiale: se si decide di proporre ai propri bimbi di fare un disegno quando sono arrabbiati, è bene che abbiano fogli e pastelli a portata di mano, lo stesso vale per la battaglia rap, uno stereo e due microfoni sono l’ideale.

se si decide di proporre ai propri bimbi di fare un disegno quando sono arrabbiati, è bene che abbiano fogli e pastelli a portata di mano, lo stesso vale per la battaglia rap, uno stereo e due microfoni sono l’ideale. Dare regole precise: è importante che i bimbi sappiano dove possono andare quando sono arrabbiati e come possano mettere in atto il metodo suggerito

è importante che i bimbi sappiano dove possono andare quando sono arrabbiati e come possano mettere in atto il metodo suggerito Dare il buon esempio: il metodo scelto si può utilizzare anche per i litigi tra adulti, così che i bimbi si sentano incentivati a fare lo stesso.

il metodo scelto si può utilizzare anche per i litigi tra adulti, così che i bimbi si sentano incentivati a fare lo stesso. Inserire attività creative nella routine: non solo quando litigano, ma anche quando durante la giornata si annoiano possono darsi ad attività artistiche o creative.