video suggerito

“Se tuo figlio ti risponde sempre male, prova questo metodo”: il consiglio di una coach genitoriale La coach genitoriale Albiona Rakipi ha dato ai genitori un metodo per affrontare i conflitti che si instaurano quando i ragazzi o i bambini iniziano a rispondere male o ad essere molto scontrosi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Profilo TikTok di @Albiona Rakipi

Anche i vostri figli non fanno altro che rispondere male ai rimproveri o cercare di avere sempre l'ultima parola? È questo il quesito che la coach genitoriale Albiona Rakipi ha posto ai suoi followers attraverso il suo profilo di TikTok, rivolgendosi soprattutto ai genitori di figli adolescenti. L'esperta ha dunque condiviso l'atteggiamento da mettere in pratica in questi casi che, contro ogni pronostico, sembra riuscire a risolvere i conflitti che nascono dai continui rifiuti dei figli.

La risposta da dare ai bambini che dicono sempre di no

La coach genitoriale Rakipi ha condiviso il metodo che lei mette in pratica anche con i propri figli per sedare il loro desiderio di essere sempre e solo dei bastian contrario. "Hai per caso un bambino che ti risponde sempre male o è negativo dinnanzi ad ogni tua proposta?" chiede in maniera provocatoria l'esperta all'inizio del video. A questo punto elenca una serie di situazioni tipo, come la scontrosità dei piccoli per il cibo cucinato dalla mamma e degli adolescenti per il ristorante o il cinema scelto per la serata.

L'esperta afferma che spesso i genitori portano questa tematica nel suo studio, dopo aver provato ogni strategia nel tentativo di rendere i propri bambini meno scontrosi nei loro confronti. "Io conosco un metodo che nel caso specifico dei genitori con cui mi confronto, funziona 9 volte su 10" promette l'esperta che invita innanzitutto i genitori a non fomentare la lite ma a cercare di placarla prendendosi innanzitutto un momento di pausa.

"Quando vi sarete calmati e avrete riconosciuto il meccanismo di rabbia che si sta attivando dentro di voi, allora potrete fare ciò che vi dico: assolutamente nulla". Sembra surreale ma la donna invita i genitori a non agire, perché a suo avviso non reagire è già, invece, una chiara reazione per i bambini.

La calma per sedare la rabbia

La dottoressa Rakipi invita i genitori che litigano spesso con adolescenti scontrosi o bimbi piccoli in grado di rispondere sempre e solo in maniera negativa a mantenere la calma. "Cercate di non reagire arrabbiandovi ancora, non lasciate terreno fertile a questi sentimenti". Secondo l'esperta è importante rimanere fermi sulle proprie posizioni, senza lasciarsi andare alla collera, validando semplicemente l'emozione, anche negativa del bambino. "Vi dice che in quel ristorante non vuole andare? Ditegli che vi dispiace dover andare lì e che lo capite, ma recatevi lì lo stesso".

Secondo l'esperta di genitorialità il vero problema dei genitori è che quando i loro figli rispondono loro male o risultano scontrosi, tendono ad etichettarli come tali, reagendo sempre in maniera molto aggressiva, così la rabbia sale in entrambi e i piccoli non faranno che essere lo specchio del nervosismo dei genitori. Non fare niente e mantenere la calma è la soluzione a queste situazioni di forte tensione.