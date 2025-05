video suggerito

I figli si laureano lo stesso giorno ma in città diverse: le opposte reazioni dei genitori diventano virali Due gemelli si sono laureati lo stesso giorno in università lontane oltre 1500 chilometri, costringendo i genitori separati a dividersi per non mancare entrambi. Il momento, vissuto tra lacrime e orgoglio, è diventato virale sui social, raccontando con delicatezza le sfide e l’amore incondizionato che accompagnano la genitorialità. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono momenti nella vita in cui il desiderio di essere presenti a tutti i costi si mescola all’impossibilità di essere in due posti contemporaneamente. È quello che è successo a una famiglia americana quando Emma e Noah, due gemelli, si sono laureati lo stesso giorno in due università distanti oltre 1500 chilometri. I loro genitori, separati ma ancora uniti nel sostegno ai figli, si sono trovati davanti a una scelta difficile: chi seguire di persona e chi abbracciare solo virtualmente? Gli effetti di questa situazione – e le differenti reazioni dei due genitori – sono stati raccontati dalla figlia in un divertente video su TikTok che è subito diventato virale.

La scoperta amara

Emma, studentessa dell’Università del Wisconsin, stava parlando con la madre Julie quando ha realizzato che la sua cerimonia di laurea sarebbe coincisa con quella del fratello Noah, iscritto alla University of Texas a Austin. "Si è subito messa a piangere", ha raccontato la giovane al sito Today.com, spiegando quanto sia stato difficile accettare quella sovrapposizione. La reazione della madre è stata solo il primo segnale della tensione emotiva che avrebbe accompagnato la famiglia nei mesi successivi.

Il padre, David, ex marito di Julie, ha invece cercato invece di mantenere la calma. "Abbiamo due figli e due genitori, troveremo un modo per esserci per entrambi", ha ripetuto con un tono razionale. E sebbene la scelta sia stata dolorosa per entrambi, alla fine i due hanno optato per una decisione difficile ma logica: Julie sarebbe andata ad Austin per la laurea di Noah, mentre David avrebbe seguito Emma a Madison. "Mi è dispiaciuto molto", ha ammesso David, "ma cosa potevamo fare?".

Un addio a distanza

Il giorno della cerimonia è stato immortalato da un video che ha commosso milioni di utenti sui social. Nelle immagini si vede Julie in lacrime durante una videochiamata con la figlia, vestita con la toga e gli onori della Phi Beta Kappa, la sua confraternita universitaria. David, invece sorrideva fiero, con un'espressione appagata e tranquilla. "Io piangevo, lui rideva… in fondo era anche divertente", ha poi dichiarato Julie, aggiungendo però che "per molte madri, è devastante non essere presenti a simili eventi. Siamo così coinvolte nella vita scolastica dei figli che perdersi un momento simile fa davvero male".

Un ricongiungimento speciale

Il giorno dopo, la famiglia si è finalmente riunita a Madison. Ad accoglierli, una sorpresa: Julie era diventata famosa nel campus come The Crying Mum, "la mamma che piange". "Mi fermavano per strada, mi dicevano: ce l’hai fatta a venire da tua figlia!", ha raccontato divertita, mentre l'ex-marito ha continuato a ironizzare sulla sua perfetta "faccia da pianto". Ora tutta la famiglia si è presa qualche giorno per celebrare a dovere il doppio evento, consapevoli di essere diventati, almeno per qualche giorno, il simbolo delle complesse dinamiche che rendono speciale ogni famiglia.