I consigli del dentista per spuntini golosi ma salutari: "Anche il cioccolato può essere amico dei denti" L'eccesso di zuccheri favorisce notevolmente lo sviluppo di carie, tuttavia non mancano le alternative per pranzi o merende gustose e rispettose della salute orale dei bambini.

Quando si prepara la merenda per i bambini, trovare un equilibrio tra gusto e salute è la sfida principale per i genitori. Tuttavia, secondo un dentista, alcune scelte potrebbero sorprendere.

Khaled Kasem, ortodontista capo presso la multinazionale Impress, ha infatti raccontato al quotidiano britannico Mirror alcuni consigli utili su cosa includere nella merenda o nel pranzo al sacco dei bimbi, sottolineando come alcuni "sfizi" solitamente reputati nocivi per i denti, non solo possono essere concessi, ma anzi potrebbero contribuire alla loro salute.

Il ruolo del cioccolato nella prevenzione della carie

Kasem ha sottolineato l’importanza di tenere sotto controllo la quantità di zuccheri, ma ha anche affermato che un piccolo dolce non deve essere escluso del tutto. E non solo per questioni di "gola".

Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, il cioccolato può aiutare a combattere la carie, grazie alle sue proprietà antibatteriche. In particolare, il cioccolato fondente contiene sostanze che combattono i batteri responsabili della formazione della placca.

Certo, ovviamente non bisogna esagerare: un piccolo pezzo di cioccolato basta e avanza per contribuire alla salute orale, senza aumentare il rischio di carie.

Attenzione agli zuccheri

Nonostante i benefici del cioccolato, Kasem ha però ribadito i pericoli dati dal consumo eccessivo di zuccheri.

Il rischio principale è infatti l’aumento di acidi nella bocca, che possono intaccare lo smalto dei denti e provocare carie nel tempo. Per prevenire questi problemi, anche l'Istituto Superiore di Sanità consiglia ai genitori di sostituire dolci come torte e barrette di cereali con alternative più sane, come il pane ai cereali o abbondanti porzioni di frutta (non sotto forma di succo, che spesso è pieno di zuccheri aggiunti).

Formaggio e frutta per rafforzare i denti

Tra gli alimenti da includere nella merenda o nel lunchbox per i pranzi al sacco, Il dentista ha anche suggerito di non scordare una piccola porzione di formaggio. Grazie al suo alto contenuto di calcio e vitamina D, infatti, il formaggio non solo rafforza i denti, ma aiuta anche a mantenere il bianco dello smalto. Un’opzione pratica può essere un Babybel o uno stick di formaggio.

Anche la frutta può però fare la differenza: le mele, ad esempio, stimolano la produzione di saliva, la quale agisce come scudo protettivo per i denti e aiuta a eliminare la placca.

Frutti di bosco e acqua: alleati per la salute orale

Tra le altre opzioni suggerite dal dentista, non mancano le alternative vegetali come i frutti di bosco, in particolare mirtilli e fragole. I mirtilli, grazie alle loro proprietà antiossidanti, proteggono le gengive e hanno un basso contenuto di zucchero. Le fragole, invece, possono combattere i batteri che causano la placca dentale.

Kasem ha inoltre sottolineato l’importanza di idratarsi adeguatamente durante la giornata. I bambini, per loro natura, tendono a non dare molta importanza ai segnali del loro corpo (perché fermarsi a bere quando si sta giocando?), tuttavia è fondamentale insegnare i bambini a bere acqua frequentemente, non solo per il corretto funzionamento delle varie attività dell'organismo, ma anche per rimuovere un po' di placca e batteri in attesa della pulizia più approfondita con lo spazzolino.

Routine e igiene dentale

Ed è proprio sulla pulizia dei denti si conclude l'intervento di Kasem.

II dentista ha infatti ricordato quanto sia importante per i bimbi creare sin dai primi anni un'attenta routine per l’igiene dentale, specialmente la mattina prima della scuola, un momento spesso frenetico per le famiglie.

Spazzolare i denti ogni giorno allo stesso orario, ha spiegato Kasem, aiuta a rafforzare l’abitudine e mantenere un sorriso sano e splendente fin da piccoli. E attenzione a sottovalutare la salute dei denti da latte: il fatto che questi prima o poi dovranno cadere non significa che non vadano curati, anche perché da una bocca poco pulita e piena di batteri possono spuntare denti definitivi già cariati.