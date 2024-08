I cibi insospettabili che possono rovinare i denti dei bambini: l’avvertimento dell’esperto

video suggerito

Anche se un alimento è considerato sano, non significa che non possa rappresentare un pericolo per la salute dei denti. Un medico britannico ha stilato una lista di alcuni cibi sorprendentemente dannosi per il sorriso dei bambini.

Durante le vacanze estive, i bambini tendono a consumare molti dolciumi, alimenti che a causa dell'elevata concentrazione di zuccheri sono notoriamente dannosi per la salute dentale.

Eppure, benché il frequente consumo dei dolci sia da sempre considerati i principali veicoli per lo sviluppo di carie (ovviamente se combinato con un'igiene orale non adeguata), non sono solo le caramelle e i cioccolatini a rappresentare una minaccia per il sorrido dei più piccoli.

In una recente intervista al quotidiano britannico The Mirror, il dottor Minoo Ghamari, esperto di salute dentale presso Gorgeous Smiles, ha infatti fornito un elenco di alimenti che, anche se sani e ricchi di nutrienti, possono nascondere alcune insidie per i denti dei bambini.

Agrumi

Gli agrumi, come arance e limoni, sono noti per il loro alto contenuto di vitamina C, ma presentano anche un'acidità elevata che, sul lungo periodo, può danneggiare lo smalto dei denti. L'acido citrico può infatti erodere il rivestimento dei denti, rendendoli più vulnerabili all'aggressione dei germi che causano la carie.

Sebbene gli agrumi offrano molti benefici per la salute, Gamari consiglia dunque di consumarli con moderazione e non farne l'alimento principale della dieta dei bambini.

Banane

Le banane, generalmente considerate un frutto sano, sono in realtà ricche di zuccheri naturali come fruttosio e glucosio, che possono influire negativamente sulla salute dentale.

Ghamari spiega che, essendo le banane anche piene di amido, tendono ad attaccarsi ai denti, aumentando il rischio di carie. È perciò importante che i genitori monitorino l'assunzione di zuccheri dei loro figli e assicurino una dieta equilibrata.

Gelato

Il gelato, probabilmente il dolce estivo per eccellenza, contiene latticini ricchi di calcio, ma molto spesso è stracarico di zucchero.

Secondo Dr. Ghamari, il glucosio presente nel gelato si attacca facilmente alle gengive e ai denti, favorendo la produzione di quegli acidi che rovinano lo smalto.

Frutta secca

La frutta secca, come uvetta, mirtilli, mango e mele essiccate, è un'eccellente fonte di grassi "buoni" e proteine, ma rappresenta anche un pericolo insospettabile per i denti dei bambini. Durante il processo di essiccazione, infatti, l'acqua viene rimossa, aumentando la concentrazione di zucchero rispetto alla versione fresca. Inoltre, la consistenza appiccicosa della frutta secca fa sì che questa che si incastri più facilmente tra i denti, permettendo agli zuccheri di accumularsi e ai batteri di proliferare.

Barrette ai cereali

Anche le barrette ai cereali, spesso percepite come uno spuntino sano, possono nascondere quantità elevate di zucchero.

Ghamari sottolinea che le barrette appiccicose possono incastrarsi nelle fessure dei denti, impedendo alla saliva di neutralizzare l'acido della placca. Questo può portare allo sviluppo di carie. Importante perciò controllare con cura gli ingredienti e la composizione della berretta prima dell'acquisto: come molti prodotti apparentemente dietetici, alcuni snack possono essere piuttosto dannosi per l'organismo.