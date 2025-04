video suggerito

"Ho provato ad essere una mamma gentile ma mio figlio è diventato un gran maleducato": lo sfogo di una madre Non è facile essere "genitori gentili" a testimoniarlo è stata la testimonianza di una mamma, che secondo gli esperti, però, non aveva perfettamente compreso le regole di questo stile.

A cura di Sophia Crotti

Se c'è uno stile genitoriale che ha spopolato online è stato sicuramente la genitorialità gentile. Le sue parole d'ordine sono comprensione, tranquillità e mai farsi vincere dalla rabbia o dalla frustrazione che provoca crescere un bambino che, come tutti i piccoli, a volte tra grida e capricci porta al limite i propri genitori.

Alle pagine dell'Huffpost un uomo ha raccontato come il suo essere una "mamma gentile" non abbia fatto altro che dare vita ad un figlio maleducato.

Il racconto della "mamma gentile"

La donna racconta alla testata di aver voluto prendere le distanze da quel modello genitoriale che la sua mamma e il suo papà le avevano imposto. La donna rientra dunque tra i genitori moderni, che, come ci spiegava la professoressa Ruspini, in un articolo sugli stili genitoriali in relazione alla generazione di appartenenza, hanno voluto ardentemente i loro figli, che non sono solo parte di un processo evolutivo della specie ma una scelta consapevole.

Questa scelta ha fatto sì che anche la genitorialità fosse vissuta dalle nuove famiglie in maniera del tutto diversa da quanto accaduto finora, i genitori si sono a lungo informati riuscendo a trovare, come nel caso di questa mamma, un metodo gentile per crescerli. "Mio figlio ha ormai 5 anni e io ce l'ho messa tutta per crescerlo gentile ed empatico, ma il mio metodo basato sulla gentilezza è solo servito a crescerlo come un gran maleducato" ha spiegato la donna.

Quando a cena il bimbo ha iniziato a gettare ovunque il cibo, lamentando che non gli piaceva nulla, la donna ha smesso di essere gentile e lo ha sgridato, limitando anche tutti i privilegi che gli aveva lasciato fino a quel momento. "Mi ha accusato di essere rude e cattiva e mi ha fatto piangere, ma da quando ho smesso di essere una mamma gentile lui è molto più educato" ha concluso la donna.

Il parere degli esperti

Alle pagine dell'Huffpost diversi esperti hanno spiegato che il problema della maleducazione del bimbo non è stato tanto la gentilezza della madre, quanto più l'aver confuso la genitorialità gentile con uno stile sempre indulgente: "Si sbaglia se diventano i bambini quelli che stabiliscono regole e i genitori troppo morbidi per opporvisi" ha spiegato Michele Davison, maestra di asilo nido. La psicologa clinica Elina Telford ha dato qualche dritta ai genitori che vogliono mettere in atto la genitorialità gentile senza confonderne lo stile con un'eccessiva permissività:

mantieni una posizione di leadership , seppur con gentilezza

, seppur con gentilezza non avere paura di turbare tuo figlio con un potenziale rimprovero o conflitto

con un potenziale rimprovero o conflitto dai ai bimbi dei limiti , sono necessari per farli sentire amati

, sono necessari per farli sentire amati cerca di capire cosa sta dietro ad un comportamento sfidante di tuo figlio

dai spazio ai sentimenti dei bambini

"Insomma limiti e genitorialità gentile vanno a braccetto, anche se sembra un controsenso" ha concluso Telford alla testata.