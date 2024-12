video suggerito

“Ho convinto mio marito ad avere un altro figlio con una presentazione Power Point”: il racconto di Sue Il marito della donna non era pienamente sicuro di voler allargare ulteriormente una famiglia che contava già tre figli, ma secondo Sue la sua dimostrazione ha giocato un ruolo decisivo nel cambiare le carte in tavola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Convincere il partner ad avere un altro figlio può essere una sfida, ma Sue Rose, già mamma di tre bellissimi bambini, aveva deciso di alzare l’asticella. Armata di PowerPoint e una dose massiccia di ironia, la donna ha presentato al marito, Josh Vida, una vera e propria presentazione nella quale ha elencato tutti i motivi per cui avrebbero dovuto allargare la famiglia. Con slide colorate, battute di spirito e la "strategica" tenerezza del terzo genito che continuava a sorridere tra le braccia della madre, la donna non solo è riuscita a conquistare il web con un video diventato virale, ma ha anche sciolto il cuore del marito.

Il sogno di una famiglia numerosa

Cresciuta come figlia unica insieme alla madre e ai nonni, Sue ha sempre desiderato una famiglia numerosa. "Voglio che i miei figli abbiano dei fratelli, così non si sentiranno mai soli" ha raccontato la donna al sito di Newsweek, sottolineando il grande desiderio di vivere in una casa piena di amore e risate di bambini. Da qui l'idea di sfruttare la sua dimestichezza con le presentazioni multimediali per illustrare al marito tutti i vantaggi di cui avrebbe beneficito la loro famiglia con l'arrivo di un altro bebè.

Nella sequela di slide, Sue, che divide i suoi compiti genitoriali con una prolifica attività da creator, ha incluso argomenti giocosi e affettuosi: dalla capacità di dare alla luce "bambini adorabili", alla promessa di essere una madre sempre presente e di supporto per le scelte future dei figli. Ha persino sottolineato come un quarto bambino avrebbe evitato il temuto "triangolo della tristezza". ovvero la dinamica in cui due bambini giocano insieme escludendo il terzo.

Argomentazioni creative e ironiche

Per sciogliere le riserve di Josh, Sue non ha certo risparmiato l'ironia, scherzando sul fatto che l'arrivo di un altro maschio avrebbe rappresentato l'occasione perfetta per formare una boy band. Qualora invece fosse nata una femmina, allora il marito sarebbe finalmente diventato il genitore preferito per almeno uno dei suoi figli. In un momento particolarmente divertente del video, Sue ha anche mostrato un minuscolo vestitino rosa, suscitando la perplessità del marito, il quale ha chiesto sorpreso: "Ma dove l’hai preso? Siamo sempre insieme!".

Un finale a lieto fine ( forse non definitivo)

La presentazione non è stata solo un successo in famiglia: i follower di Sue su Instagram l’hanno elogiata per il suo impegno e la creatività. Molti hanno trovato particolarmente efficace l’argomento del "triangolo della tristezza", suggerendo come un numero pari di figli sia effettivamente l'ideale per una famiglia numerosa.

Alla fine, le argomentazioni mostrate nella presentazione sono state decisamente convincenti, visto che Sue e Josh hanno accolto il loro quarto figlio, un maschietto, nato nell’aprile di quest’anno. Ma sembra che la mamma influencer non voglia fermarsi qui: dai post sui social, pare che stia già preparando la prossima "campagna" per il quinto bambino.