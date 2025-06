“Ho contato quante volte i figli mi chiamano durante la giornata”: l’esperimento diventa virale

video suggerito

Essere madre è un lavoro a tempo pieno e senza molte pause. L'ennesima prova è stata fornita da Jacki, 34 anni, mamma di due bambini piccoli che vivono con lei a Melbourne, in Australia. Come tanti genitori, Jacki trascorre gran parte della giornata insieme ai figli, ma il tempo non sembra mai bastare: ogni tentativo di prendersi un momento per sé viene interrotto da una vocina che la chiama per ogni minima esigenza. Così, stanca ma incuriosita, ha deciso di contare quante volte in un solo giorno avrebbe sentito pronunciare la parola "mamma". Il risultat è diventato virale sui social, offrendo uno spaccato chiaro e divertente dell’incessante – e spesso sottovalutato – carico mentale che le madri affrontano ogni giorno.

Un esperimento tra le mura domestiche

L’esperimento è stato semplice quanto rivelatore. In un video pubblicato su TikTok, Jacki ha mostrato un contatore manuale e ha annunciato che lo avrebbe fatto scottare ogni qual volta avesse sentito la parola "mamma". Nemmeno il tempo di finire la frase, e uno dei suoi figli l’ha subito chiamata. Da lì è iniziato il conteggio.

Durante la giornata, Jacki ha poi aggiornato i suoi follower: alle 8:50 del mattino era già stata chiamata 88 volte. A pranzo il conteggio era salito a 127, nonostante la pausa del pisolino pomeridiano. Alla fine della giornata, tra le 7 del mattino e le 8 di sera, il totale ha raggiunto la cifra impressionante di 234 "mamma".

Una chiamata ogni tre minuti

Jacki ha poi fatto una rapida stima: se questo numero fosse la media quotidiana, significherebbe sentirsi chiamare “mamma” circa 85.000 volte l’anno. "Immaginate di essere al lavoro e sentire il vostro capo chiamarvi così spesso, interrompendovi di continuo. Sarebbe frustrante, no?" ha commentato ironicamente.

Non si trattava, però, di una lamentela. Come ha spiegato lei stessa alla rivista americana Newsweek, l’intento era quello di sottolineare un aspetto concreto, e spesso invisibile, del carico dei compiti cura che grava sui genitori, soprattutto se madri. "Non mi sto lamentando di quanto spesso vengo chiamata – ha precisato – Volevo solo mostrare un fatto del mio lavoro: prendersi cura dei propri figli è meraviglioso, ma anche molto ripetitivo".

Un video virale che ha fatto sentire meno sole tante mamme

Il video ha riscosso in poco tempo un enorme successo. Molti utenti hanno commentato di sentirsi sollevati nel sapere di non essere soli in questa situazione di costante allerta. Alcuni utenti hanno anche ha ipotizzato che il proprio figlio potesse arrivare a 200 chiamate già prima dell'ora di pranzo.

Qualcuno ha invece suggerito di replicare l’esperimento con i papà, per vedere quante volte viene pronunciata la parola “"papà" in una giornata. Jacki, però, ha chiarito che il suo intento non era fare confronti, ma raccontare con leggerezza una realtà vissuta da tante madri nel mondo.

Quando dire "mamma" è il primo modo per comunicare

Secondo gli esperti, i bambini iniziano a pronunciare suoni come "mamma" e "papà" già intorno ai sette mesi, ma cominciano a usarli correttamente verso l’anno di età. L’ordine con cui vengono detti non dipende necessariamente dalla preferenza per un genitore, ma dal tipo di suoni che i piccoli trovano più facili da articolare. Nel caso di Jacki, però, non ci sono dubbi: la parola più pronunciata è "mamma", e il conteggio condiviso sui social ne è la prova.